Himachal Pradesh: दो दिन से लगातार बारिश से बेहाल हिमाचल; कई हाईवे बंद, स्कूल-कॉलेज आज बंद
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2905666
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Himachal Pradesh: दो दिन से लगातार बारिश से बेहाल हिमाचल; कई हाईवे बंद, स्कूल-कॉलेज आज बंद

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश पिछले दो दिनों से लगातार भारी बारिश की चपेट में है. प्रदेशभर में नदियाँ-नाले उफान पर हैं और जगह-जगह भूस्खलन ने तबाही मचा रखी है.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 09:33 AM IST

Trending Photos

Himachal Pradesh: दो दिन से लगातार बारिश से बेहाल हिमाचल; कई हाईवे बंद, स्कूल-कॉलेज आज बंद

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश पिछले दो दिनों से लगातार भारी बारिश की चपेट में है. प्रदेशभर में नदियाँ-नाले उफान पर हैं और जगह-जगह भूस्खलन ने तबाही मचा रखी है. चार नेशनल हाईवे समेत 1277 सड़कें बंद हो गई हैं. 3207 बिजली के ट्रांसफॉर्मर ठप पड़ गए हैं और 790 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं.
मौसम विभाग ने आज दोपहर तक बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है.
हालात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी (HPU) सहित शिमला, सोलन, चंबा, ऊना, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, किन्नौर और कुल्लू जिलों के सभी शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे. जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए हैं.

मंडी में गुरुद्वारा के पास सोमवार देर रात पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर गिरे. इनकी आवाजें सुनकर लोग दहशत में आ गए। कॉलोनी के 200 से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर भागे और रात में सुरक्षित स्थान पर चले गए. इस दौरान कई महिलाएं व लड़कियां रो रही थीं.

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में मानसून के मौसम में अब तक 326 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 171 मौतें भूस्खलन, अचानक बाढ़, बादल फटने, डूबने, बिजली का झटका लगने और अन्य आपदाओं जैसी बारिश से संबंधित घटनाओं में और 155 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट के अनुसार, लोक निर्माण विभाग की सड़कें, जलापूर्ति (जल शक्ति विभाग), बिजली के बुनियादी ढाँचे और स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण और शहरी विकास जैसे अन्य विभागों को व्यापक नुकसान हुआ है, जिन्हें कुल मिलाकर 14,000 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.
निजी संपत्ति के नुकसान में 503 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर, 1,005 गौशालाएँ और 2,330 हेक्टेयर फसल क्षति शामिल है. बागवानी को 2,743.47 लाख रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि कृषि को 1,145.27 लाख रुपये का नुकसान हुआ है.

TAGS

Himachal PradeshHimachal Pradesh disasterpunjabi news

Trending news

Ferozepur news
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰी
Himachal Pradesh
हिमाचल में मानसून के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़कर 326 हुई
Punjab weather today
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ; ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਘੱਗਰ ਉਛਲ ਕੇ ਵਹਿ ਰਹੇ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਤੰਬਰ 2025
Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ
Bhakra hydel canals
ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਲੈਬ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਵੱਧਿਆ ਖਤਰਾ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
tanda news
CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
Punjab government
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਡਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
patiala news
1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
Vice Presidential elections
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਵੋਟ
;