हिमाचल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रोफेसर अमरीन सेखों से की शादी, चंडीगढ़ में हुआ भव्य समारोह

दुल्हन अमरीन सेखों, एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं, जिन्होंने अंग्रेजी और मनोविज्ञान में दोहरी मास्टर डिग्री के साथ-साथ मनोविज्ञान में पीएचडी भी की है. वर्तमान में, पंजाब विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर, वह कांग्रेस के दिग्गज नेता विक्रमादित्य सिंह की पुरानी मित्र भी हैं.
Vikramaditya Singh Marriage: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार, 22 सितंबर को चंडीगढ़ में दूसरी बार विवाह किया. उनकी दुल्हन अमरीन सेखों पंजाब विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं.
अमरीन सेखों एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं. उन्होंने अंग्रेजी और मनोविज्ञान में डबल मास्टर डिग्री, मनोविज्ञान में पीएचडी, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी शिक्षा प्राप्त की है. वह सरदार जोतिंदर सिंह सेखों और ओपिंदर कौर की पुत्री हैं.
विक्रमादित्य सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह के पुत्र हैं. वे वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। 17 अक्टूबर 1989 को जन्मे सिंह न केवल राजनीति में सक्रिय हैं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के ट्रैप शूटर भी रह चुके हैं और 2007 में कांस्य पदक जीत चुके हैं.
राजनीतिक सफर की बात करें तो विक्रमादित्य ने 2024 में मंडी संसदीय क्षेत्र से अभिनेत्री से नेता बनीं कंगना रनौत के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था, हालांकि इस मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा.
यह विक्रमादित्य सिंह का दूसरा विवाह है. इससे पहले उन्होंने 2019 में राजस्थान के आमेट की राजकुमारी सुदर्शना चुंडावत से शादी की थी, जो नवंबर 2024 में घरेलू मतभेदों के कारण टूट गई थी.