Himachal Monsoon: हिमाचल में टूटा 88 साल पुराना रिकॉर्ड; 1937 के बाद इस वर्ष हुई सबसे ज्यादा बारिश

Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में इस बार फ़िर मानसून ने भारी तबाही मचाई है. प्रदेश भर में पूरे मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश रिपोर्ट की गई. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार साल 1937 के बाद पूरे मॉनसून सीजन में अब तक सबसे ज्यादा बारिश रिकार्ड की गई है. हालांकि मानसून के गुजरने में अभी दो सप्ताह बाकी हैं लेकिन, अब तक 957 mm बारिश रिपोर्ट की गई है. आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ कर पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ सकता है.

इससे पहले साल 1937 में पूरे मानसून सीजन के दौरान 952 mm बारिश रिपोर्ट की गई थी. इसके अलावा इस साल अकेले अगस्त महीने में भी बारिश ने बीते 77 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है. इस साल मानसून में अब तक सामान्य से 44 फ़ीसदी ज़्यादा बारिश रिकार्ड की जा चुकी है. प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिला में सबसे ज्यादा बारिश रिपोर्ट की गई.

कुल्लू में सामान्य से 115 फ़ीसदी और शिमला में 110 फीसदी अधिक बारिश रिकार्ड की गई. वहीं, आने वाले दिनों में मौसम ज्यादातर साफ रहने का अनुमान है. हालांकि IMD ने 13 और 14 सितंबर को प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि आगामी दिनों में भी प्रदेश में बारिश का कर्मचारी रहेगा 13 सितंबर को हिमाचल के कांगड़ा ऊना और सिरमौर जैसे जिलों में भारी बारिश का अनुमान है. शोभित कटियार ने बताया पूरे मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है. अभी मानसून के गुजरने में लगभग दो सप्ताह का समय बाकी है.

लेकिन, अब तक 957 मिलीमीटर बारिश रिपोर्ट की गई है, जो की सामान्य से लगभग 44 फ़ीसदी ज़्यादा है. प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश कुल्लू जिला में रिपोर्ट की गई है. जिला कुल्लू में अब तक सामान्य से 115 फीसदी अधिक बारिश रिपोर्ट की गई है. इसके अलावा शिमला में सामान्य से 110 फीसदी अधिक बारिश रिपोर्ट की गई.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिक बारिश होने के पीछे मानसून के साथ-साथ पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है. पूरे मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय रहा जिसके चलते सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है.