हिमाचल में भीषण बरसात से मौत का आंकड़ा 424 तक पहुंचा, अब तक 47,490 करोड़ का नुकसान: SDMA
हिमाचल प्रदेश अपने सबसे घातक मानसून सीजन से जूझ रहा है, जहां 20 जून से अब तक मरने वालों की संख्या 424 हो गई है.

Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश इस साल के सबसे घातक मानसून सीज़न से जूझ रहा है. 20 जून से अब तक 424 लोगों की मौत हो चुकी है. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 242 मौतें बारिश से जुड़ी घटनाओं (भूस्खलन, बाढ़, डूबना, बिजली गिरना आदि) में हुईं, जबकि 182 लोग सड़क हादसों में मारे गए.

ज़िला अनुसार स्थिति
मंडी: 42 मौतें बारिश से, 24 सड़क हादसों में
कांगड़ा: 35 बारिश से, 22 सड़क हादसों में
चंबा: 28 बारिश से, 22 सड़क हादसों में
शिमला: 23 बारिश से, 24 सड़क हादसों में

आपदाओं का ब्योरा
-52 मौतें भूस्खलन से
-40 डूबने से
-17 बादल फटने से
-11 फ्लैश फ्लड से
-19 बिजली गिरने व अन्य कारणों से

कुल्लू और किन्नौर जिलों में भूस्खलन व बाढ़ से भारी तबाही दर्ज की गई है.

बुनियादी ढांचे पर असर
-लगातार बारिश से 604 सड़कें (जिनमें 2 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल) बंद हैं.
-228 बिजली ट्रांसफॉर्मर ठप हैं.
-221 पानी की योजनाएँ बंद पड़ी हैं.

कुल्लू जिले में अकेले 200 से ज़्यादा सड़कें अवरुद्ध हैं, जिनमें NH-03 (मनाली-अटल टनल मार्ग) और NH-305 (आनी-जालौरी) भी शामिल हैं. मंडी जिले में 198 सड़कें बंद हैं और 143 ट्रांसफॉर्मर तथा 126 पानी की योजनाएx प्रभावित हैं.

भारी आर्थिक नुकसान
-29,000 से अधिक घर आंशिक या पूरी तरह क्षतिग्रस्त
-4.75 लाख पोल्ट्री पक्षी और 2,458 पशु मरे
-कुल आर्थिक नुकसान 47,490 करोड़ रुपये से अधिक

SDMA ने कहा कि राज्य अभी भी संकट की स्थिति में है. सड़क, बिजली और पानी की बहाली प्राथमिकता है, साथ ही राहत व बचाव कार्य लगातार जारी हैं.

