हिमाचल में अब तक 199 लोगों की मौत, 1905.5 करोड़ रुपये का नुकसान; IMD ने फिर दी बारिश की चेतावनी

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष 20 जून से 6 अगस्त तक मानसून सीजन के दौरान कुल 199 मौतें हुईं और 1905.5 करोड़ रुपये से अधिक का संचयी नुकसान हुआ.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:03 AM IST

Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में इस साल 20 जून से 6 अगस्त तक भीषण मानसून के कारण अब तक 199 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल नुकसान का आंकड़ा 1905.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. यह जानकारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की ताजा रिपोर्ट में दी गई है.

रिपोर्ट के अनुसार, बारिश से जुड़ी घटनाओं — जैसे भूस्खलन, बादल फटना, फ्लैश फ्लड और करंट लगने — से अब तक 108 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 91 लोगों की मौत सड़कों पर हुए हादसों में हुई है. इसके अलावा 304 लोग घायल हुए हैं और 36 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं.

प्रदेश में बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है. राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की 6 अगस्त शाम 5 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे राज्य में 533 सड़कें अब भी बंद हैं, जिनमें प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH-3, NH-5, NH-21 और NH-305 शामिल हैं.

इसके अलावा 635 पावर ट्रांसफॉर्मर ठप पड़े हैं और 266 पेयजल योजनाएं बाधित हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

जिलों की बात करें तो मंडी, कुल्लू और कांगड़ा सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं. इनमें से मंडी में अब तक बारिश से सबसे ज्यादा 23 लोगों की जान गई है और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 12 अगस्त तक और अधिक बारिश की चेतावनी दी है, जिसके चलते प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर रखा है.

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के अनुसार, अब तक सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को लगभग 1905.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिसमें सड़कें, मकान, कृषि, बागवानी, बिजली और जल आपूर्ति जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं.

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जोखिम भरे इलाकों की यात्रा से बचें और मौसम से जुड़ी सूचनाओं के लिए आधिकारिक चैनलों पर नजर बनाए रखें.

लगातार बारिश और मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों के बीच राहत एवं बचाव कार्य जारी हैं. हिमाचल प्रदेश एक बार फिर भीषण मानसून की मार झेल रहा है.

