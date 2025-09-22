Himachal Monsoon: हिमाचल में मानसून से अब तक 448 मौतें, 4,841 करोड़ से अधिक का नुकसान
Himachal Monsoon: हिमाचल में मानसून से अब तक 448 मौतें, 4,841 करोड़ से अधिक का नुकसान

SDMA के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में विनाशकारी मानसून ने 20 जून से अब तक 448 लोगों की जान ले ली है, जिनमें से 261 मौतें भूस्खलन, अचानक बाढ़, बादल फटने, डूबने, बिजली गिरने और बिजली का झटका लगने जैसी वर्षाजनित आपदाओं के कारण हुईं, जबकि 187 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:42 AM IST

Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में 20 जून से जारी भीषण मानसून ने अब तक 448 लोगों की जान ले ली है. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 261 मौतें बारिश से जुड़ी घटनाओं — भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़, डूबना, बिजली गिरना और करंट लगना — से हुईं, जबकि 187 लोगों ने सड़क हादसों में दम तोड़ा.

बारिश से जुड़ी मौतों में 53 भूस्खलन, 41 डूबने, 18 बादल फटने, 20 करंट लगने और 47 अन्य घटनाओं जैसे मकान ढहने व खाई में गिरने से दर्ज की गईं. मंडी और चंबा सबसे प्रभावित जिले रहे, जहाँ प्रत्येक में 40 से अधिक बारिश से जुड़ी मौतें हुईं.

सड़क हादसों में शिमला व सोलन से 25–25, चंबा व मंडी से 24–24 और कांगड़ा से 22 मौतें सामने आईं. छोटे जिले किन्नौर में भी 15 लोगों की जान गई.

बड़ा आर्थिक नुकसान
आपदा ने जनजीवन के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और खेती–बाड़ी को भी गहरी चोट पहुंचाई है.
कुल अनुमानित नुकसान: ₹4,841.79 करोड़
लोक निर्माण विभाग (सड़क व पुल): ₹2,98,113 लाख
जलापूर्ति योजनाएं: ₹1,46,385 लाख
बिजली ढांचा: ₹13,946 लाख

अब तक 663 मकान पूरी तरह ढहे, 1,046 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए और 2,340 गौशालाएं नष्ट हो गईं. पशुधन में भी भारी क्षति हुई, 29,000 से अधिक जानवर, जिनमें 26,000 से ज्यादा पोल्ट्री बर्ड शामिल हैं, मारे गए.

राहत व बहाली जारी
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि राहत और बहाली कार्य युद्धस्तर पर चल रहे हैं. हालांकि बरसात पूरी तरह थमी नहीं है और नए भूस्खलन व फ्लैश फ्लड का खतरा अब भी बना हुआ है. सरकार ने कहा, “राज्य मशीनरी अलर्ट पर है ताकि और जनहानि रोकी जा सके और आवश्यक सेवाएँ जल्द से जल्द बहाल की जा सकें”

