पंचायत चौकीदारों का हल्ला बोल! अधिसूचना और रिकवरी पर भड़के, कोर्ट जाने की चेतावनी

Himachal Pradesh Panchayat Chowkidar Union ने अधिसूचना, डेली वेजर दर्जा और वेतन रिकवरी के विरोध में मंडी में प्रदर्शन किया. 18 जनवरी तक मांगें न मानी गईं तो प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 28, 2025, 05:52 PM IST

पंचायत चौकीदारों का हल्ला बोल! अधिसूचना और रिकवरी पर भड़के, कोर्ट जाने की चेतावनी

Mandi News: हिमाचल प्रदेश पंचायत चौकीदार यूनियन ने लंबित मांगों और सरकार की कथित वादाखिलाफी के विरोध में मंडी के ऐतिहासिक भीमा काली मंदिर परिसर में बैठक कर सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला. बैठक में सैकड़ों पंचायत चौकीदारों ने एक स्वर में चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र अधिसूचना जारी नहीं की गई, तो वे मजबूरन हाईकोर्ट का रुख करेंगे.

12–15 साल की सेवा के बाद भी नहीं मिला डेली वेजर का दर्जा
यूनियन नेता प्रेम सिंह वर्धन ने कहा कि 12 से 15 वर्षों से सेवाएं दे रहे अंशकालीन पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतन भोगी (डेली वेजर) बनाने की मांग पिछले तीन वर्षों से की जा रही है, लेकिन सरकार अब तक केवल आश्वासन देती आ रही है. जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही.

दिहाड़ी बढ़ोतरी की घोषणा, अधिसूचना अब तक लंबित
यूनियन ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट सत्र में दैनिक वेतन भोगियों की दिहाड़ी ₹375 से बढ़ाकर पहले ₹400 और फिर ₹425 करने की घोषणा की गई थी, लेकिन पंचायती राज विभाग ने अब तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की. इसके चलते हजारों पंचायत चौकीदार बढ़े हुए वेतन के लाभ से वंचित हैं.

वेतन रिकवरी पर चौकीदारों का आक्रोश
बैठक में वेतन रिकवरी का मुद्दा भी जोर-शोर से उठा. चौकीदार जय कृष्ण ने बताया कि विभाग द्वारा पहले दिए गए बढ़े हुए वेतन की रिकवरी की जा रही है. उन्होंने कहा कि अकेले मंडी जिले में उनसे ₹9875 की रिकवरी काटी गई है. चौकीदारों का कहना है कि यह राशि विभाग ने स्वयं उनके खातों में डाली थी, ऐसे में अब इसकी रिकवरी पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है.

18 जनवरी तक कार्रवाई नहीं तो प्रदेशव्यापी आंदोलन
यूनियन ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री के बयानों तथा विभागीय कार्रवाई में बड़ा अंतर है. चौकीदारों ने चेतावनी दी कि यदि 18 जनवरी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई और रिकवरी आदेश वापस नहीं लिए गए, तो प्रदेशभर में पंचायत चौकीदार उग्र आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

