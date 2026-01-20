Advertisement
पंचायत चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल, सेस की राशि गरीबों पर होगी खर्च: CM सुक्खू

Himachal News: पंचायत चुनावों से पहले हिमाचल में मंत्रिमंडल फेरबदल होगा. सीएम सुक्खू ने कहा—मंत्रियों की परफॉर्मेंस की समीक्षा होगी, सेस की राशि गरीबों के कल्याण में खर्च की जाएगी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 20, 2026, 03:54 PM IST

Kullu News: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा. इसके साथ ही मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर विभागीय जिम्मेदारियों में बदलाव होगा. यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनाली में दी.

मुख्यमंत्री मनाली पहुंचे थे, जहां उन्होंने पांच दिवसीय राष्ट्रीय विंटर कार्निवाल का शुभारंभ किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर भी विचार कर रही है और पंचायत चुनाव से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. सरकार का उद्देश्य प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाना और जनसेवा को मजबूत करना है.

सेस की राशि गरीबों पर होगी खर्च
पेट्रोल-डीजल पर लगाए गए सेस को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों की तुलना में हिमाचल में अब भी तेल की कीमतें कम हैं. सेस से मिलने वाली राशि सीमित होगी, लेकिन इससे प्राप्त होने वाला राजस्व गरीब और जरूरतमंद परिवारों के कल्याण में खर्च किया जाएगा.

सेब आयात पर बागवानों की चिंता
विदेशों से सेब आयात के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने बताया कि न्यूजीलैंड सहित अन्य देशों से आयात होने वाले सेब पर शुल्क को लेकर प्रदेश के बागवानों में नाराजगी है. इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है और जल्द ही बागवानों तथा केंद्रीय अधिकारियों की केंद्रीय मंत्री से बैठक करवाई जाएगी.

राजस्व विभाग में बड़े सुधार
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राजस्व विभाग का अलग पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिससे रजिस्ट्री सहित कई सेवाएं ऑनलाइन होंगी. इससे आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
उन्होंने बताया कि सभी जिलों के उपायुक्तों को यह अधिकार दिया गया है कि पटवारी सर्कल खाली होने की स्थिति में निर्धारित मानदेय पर पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार की नियुक्ति कर सकेंगे.

ब्यास नदी परियोजनाएं और पर्यटन विकास
ब्यास नदी में आई बाढ़ से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू जिले में अब तक 150 करोड़ रुपये के शमन कार्य पूरे किए जा चुके हैं. इसके अलावा मनाली विधानसभा क्षेत्र में 250 करोड़ रुपये की लागत से रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा, जिसमें वॉकिंग ट्रेल भी शामिल होगी. इस परियोजना पर जल्द काम शुरू होगा.

मुख्यमंत्री ने बताया कि विंटर कार्निवाल के दौरान 63 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए हैं. एडीबी के सहयोग से वैलनेस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं. साथ ही मनाली में पांच बीघा भूमि पर मल्टीप्लेक्स और पार्किंग सुविधा विकसित करने की योजना है, जिस पर इसी साल काम शुरू किया जाएगा.

