व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर कर रही है: जयराम ठाकुर

Jai Ram Thakur: जयराम ठाकुर ने सरकार पर पंचायत चुनाव टालने और संवैधानिक व्यवस्थाओं की अनदेखी के आरोप लगाए. चुनाव आयोग से टकराव और राहत कार्यों में देरी पर सवाल उठाए.
Dharamshala News: विधानसभा सत्र के पहले दिन के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर संवैधानिक मर्यादाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सरकार संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ा रही है और पंचायत चुनाव को टालने के लिए आपदा का बहाना बना रही है.
पंचायत चुनाव पर सरकार–निर्वाचन आयोग में टकराव
-जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार पंचायत चुनाव की तैयारियों में बाधाएं डाल रही है.
-निर्वाचन आयोग के आदेशों के बावजूद रोस्टर निर्धारण पर रोक लगाई गई.
-आयोग द्वारा सीमांकन फ्रीज करने के बाद भी सरकार ने पुनर्सीमांकन का नोटिफिकेशन जारी किया.
-आपदा का हवाला देकर चुनाव को स्थगित करने की कोशिश की जा रही है।.
उन्होंने कहा कि यह कदम सीधे-सीधे निर्वाचन आयोग के अधिकारों में हस्तक्षेप है, जिसे भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी.
आपदा प्रबंधन और सरकार की तैयारियों पर सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पांच महीने बाद भी डैमेज रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है और राहत कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं.
उन्होंने आरोप लगाया:
-मुख्यमंत्री आपदा को लेकर बयान कुछ और देते हैं,
-जबकि लोक निर्माण मंत्री दावा करते हैं कि केवल 10–15 सड़कें ही बंद हैं।.
इसलिए, जयराम ठाकुर के अनुसार, सरकार आपदा को सिर्फ पंचायत चुनाव टालने का आधार बना रही है.
सरकार के कामकाज और नियुक्तियों पर भी सवाल
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार महत्वपूर्ण सवालों से बच रही है—
-पिछले तीन वर्षों में स्थायी और अस्थायी रोजगार के आंकड़े नहीं बता रही.
-कितने सलाहकार और OSD नियुक्त किए गए, इसका जवाब देने से बच रही है.
-सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति से जुड़े सवालों को भी स्थगित कर दिया जाता है.
उन्होंने कहा कि सरकार आंकड़ों को छुपा रही है, क्योंकि वास्तविक जानकारी सामने आई तो जनता के सामने जवाब देना मुश्किल होगा.