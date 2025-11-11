Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2997288
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

लाल किले के पास धमाके के बाद हिमाचल पुलिस हाई अलर्ट पर, राज्यभर में सुरक्षा कड़ी

दिल्ली में लाल किले के निकट हाल ही में हुए विस्फोट के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 11, 2025, 11:18 AM IST

Trending Photos

लाल किले के पास धमाके के बाद हिमाचल पुलिस हाई अलर्ट पर, राज्यभर में सुरक्षा कड़ी

Himachal High Alert: दिल्ली के लाल किले के पास हुए हालिया विस्फोटों के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है. राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने सभी जिलों के एसपी को सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं.

डीजीपी ने संदिग्ध वाहनों, लावारिस वस्तुओं और असामान्य गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने तथा स्थानीय एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने के आदेश दिए हैं. इसी के साथ पुलिस ने जनता के लिए एक परामर्श भी जारी किया है, जिसमें लोगों से सतर्क रहने लेकिन घबराहट से बचने की अपील की गई है.

नागरिकों से कहा गया है कि किसी भी संदिग्ध बैग, वस्तु या वाहन की सूचना तुरंत पुलिस को दें या आपातकालीन नंबर 112 पर संपर्क करें. सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने से बचने और सुरक्षा जांच में पूर्ण सहयोग करने की भी अपील की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

डीजीपी तिवारी ने कहा कि सभी जिलों—विशेषकर सीमावर्ती इलाकों—में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ-साथ जनता की सतर्कता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.

TAGS

Himachal High AlertDelhi blastHimachal Pradesh

Trending news

delhi red fort blast
ਕੌਣ ਹੈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਡਾ. ਉਮਰ ਮੁਹੰਮਦ; ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ
Dharmendra Health Updates
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਫਵਾਹ; ਧੀ ਈਸ਼ਾ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੰਡਨ
amritsar news
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 47 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਬਰਾਮਦ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਲਰਟ; ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ
tarn taran by elections 2025
Tarn Taran by Election 2025 Live: ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 11 ਫੀਸਦ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 11 ਨਵੰਬਰ 2025
Chandigarh alert
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਲਰਟ
barnala news
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪਿਉ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ, ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ
Samrala news
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐਂਨਕਾਊਂਟਰ
Minister Ravjot Singh
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਅੱਤਲ