लाल किले के पास धमाके के बाद हिमाचल पुलिस हाई अलर्ट पर, राज्यभर में सुरक्षा कड़ी

Himachal High Alert: दिल्ली के लाल किले के पास हुए हालिया विस्फोटों के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है. राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने सभी जिलों के एसपी को सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं.

डीजीपी ने संदिग्ध वाहनों, लावारिस वस्तुओं और असामान्य गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने तथा स्थानीय एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने के आदेश दिए हैं. इसी के साथ पुलिस ने जनता के लिए एक परामर्श भी जारी किया है, जिसमें लोगों से सतर्क रहने लेकिन घबराहट से बचने की अपील की गई है.

नागरिकों से कहा गया है कि किसी भी संदिग्ध बैग, वस्तु या वाहन की सूचना तुरंत पुलिस को दें या आपातकालीन नंबर 112 पर संपर्क करें. सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने से बचने और सुरक्षा जांच में पूर्ण सहयोग करने की भी अपील की गई है.

डीजीपी तिवारी ने कहा कि सभी जिलों—विशेषकर सीमावर्ती इलाकों—में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ-साथ जनता की सतर्कता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.