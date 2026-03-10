Advertisement
हिमाचल की राजनीति में तीसरे मोर्चे की हलचल! 41 नेताओं की गुपचुप बैठक; BJP-कांग्रेस की बढ़ी टेंशन

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे की चर्चा तेज हो गई है. सूत्रों के मुताबिक 41 नेताओं की गुप्त बैठक में नई राजनीतिक पार्टी बनाने और 2027 विधानसभा चुनाव में उतरने की रणनीति पर चर्चा हुई.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 10, 2026, 04:46 PM IST

हिमाचल की राजनीति में तीसरे मोर्चे की हलचल! 41 नेताओं की गुपचुप बैठक; BJP-कांग्रेस की बढ़ी टेंशन

Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अब तक मुख्य रूप से दो ही दल—भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस—का दबदबा रहा है. लेकिन वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

सूत्रों के अनुसार हाल ही में प्रदेश के करीब 41 नेताओं की एक गुप्त बैठक हुई, जिसमें नए राजनीतिक विकल्प को लेकर मंथन किया गया. बताया जा रहा है कि इस बैठक में ऐसे कई नेता शामिल थे जो पहले कांग्रेस और भाजपा में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं. इन नेताओं के बीच प्रदेश में एक नया राजनीतिक फ्रंट बनाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई.

जानकारी के मुताबिक, संभावित नई पार्टी के गठन को लेकर अंदरखाने तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. सूत्र बताते हैं कि पार्टी का प्रारूप और संविधान तैयार करने का काम चल रहा है और जल्द ही इसके आधिकारिक पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है.

राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि इस संभावित तीसरे मोर्चे में पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा और वरिष्ठ नेता खिमीराम सहित कुछ अन्य प्रमुख नेताओं की भूमिका हो सकती है. हालांकि अभी तक इस संबंध में किसी भी नेता की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

यदि यह राजनीतिक पहल आगे बढ़ती है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हिमाचल की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रही पारंपरिक मुकाबले को एक नया राजनीतिक विकल्प मिल सकता है.

