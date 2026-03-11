Advertisement
हिमाचल की राजनीति में तीसरे मोर्चे की आहट? CM सुक्खू का बड़ा बयान, बोले– भाजपा पांच गुटों में बंटी

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीसरे मोर्चे की संभावना पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने भाजपा पर गुटबाजी और प्रदेश के मुद्दों पर सकारात्मक भूमिका न निभाने का आरोप लगाया.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 11, 2026, 04:07 PM IST

Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों तीसरे मोर्चे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे की संभावना हमेशा से बनी रही है.

भाजपा पर गुटबाजी का आरोप
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वह पहले भी कई बार यह बात कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में कई गुटों में बंटी हुई है. उनके अनुसार भाजपा के भीतर पांच अलग-अलग गुट सक्रिय हैं, जो आपस में ही खींचतान में लगे रहते हैं.

भाजपा पर हिमाचल विरोधी होने का आरोप
मुख्यमंत्री ने भाजपा पर प्रदेश विरोधी राजनीति करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि इन दिनों भाजपा केवल आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में व्यस्त है और प्रदेश के हितों से जुड़े मुद्दों पर उसका कोई सकारात्मक रुख दिखाई नहीं देता.

आपदा के समय भी नहीं दिया साथ
सीएम सुक्खू ने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश आपदा से जूझ रहा था, उस समय भी भाजपा ने प्रदेश का साथ नहीं दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बहाली के मुद्दे पर भी भाजपा की ओर से कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया.

सोशल मीडिया तक सीमित राजनीति
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा के कई नेता इन दिनों जमीनी मुद्दों से दूर होकर केवल सोशल मीडिया के जरिए राजनीति कर रहे हैं.

सीएम सुक्खू के इस बयान के बाद हिमाचल की सियासत में तीसरे मोर्चे को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है. अब देखना होगा कि आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है.

