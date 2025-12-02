चिट्टा के खिलाफ जनआंदोलन की अपील: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी सख्त हिदायतें

Advertisement
CM Sukhvinder SIngh Sukhu: CM सुक्खू ने हिमाचल में चिट्टा पर कड़ा अभियान तेज किया. ड्रग ट्रेड से जुड़ी संपत्तियों की पहचान, वॉकाथॉन, इनाम योजना और संवेदनशील पंचायतों में कड़ी कार्रवाई के निर्देश.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 02, 2025, 05:28 PM IST

Himachal News: धर्मशाला में आयोजित नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की छठी राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान को और तेज व सुदृढ़ करने के निर्देश दिए. बैठक में NCB, ED, DRI, डाक विभाग, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सहित राज्य सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया.

234 संवेदनशील पंचायतों में विशेष सुरक्षा तैनात
सीएम ने बताया कि राज्य की 234 पंचायतों को ड्रग-प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है, जहां सीआईडी और पुलिस की विशेष तैनाती की गई है. उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया कि इन पंचायतों में एंटी-ड्रग कमेटियां गठित की जाएं और हर जिले में NCORD की नियमित बैठकें आयोजित हों.

ड्रग माफिया की संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर
सीएम सुक्खू ने सभी जिलों से 10 दिसंबर तक नशे के कारोबार से अर्जित संपत्तियों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने कहा कि ऐसी सभी संपत्तियां ध्वस्त की जाएंगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने यह भी बताया कि 60 सरकारी कर्मचारी, जिनमें 15 पुलिसकर्मी शामिल हैं, चिट्टा तस्करी में पकड़े गए हैं. पांच कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा चुका है और अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है.

जल्द होंगी एंटी-चिट्टा वॉकथॉन
सीएम ने घोषणा की कि नशा-मुक्ति को जनांदोलन बनाने के लिए जिला और उपमंडल स्तर पर एंटी-चिट्टा वॉकथॉन आयोजित किए जाएंगे.
उन्होंने युवाओं, महिला मंडलों, पंचायत प्रतिनिधियों और सामाजिक संस्थाओं से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की.

"चिट्टा सूचना पुरस्कार योजना" शुरू
सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नई योजना शुरू की है.
इसके तहत चिट्टा से संबंधित विश्वसनीय सूचना देने वाले को ₹10,000 से ₹10 लाख तक का पुरस्कार दिया जाएगा.
सूचना 112 पर कॉल करके या नजदीकी थाने में दी जा सकती है और इनाम 30 दिनों के भीतर दिया जाएगा.

नशा नियंत्रण में सरकार के सख्त कदम
सीएम ने बताया:
-पिछले तीन वर्षों में 5,642 NDPS केस दर्ज हुए, जो 28% की वृद्धि है.
-8,216 गिरफ्तारियां की गईं और 36.657 किग्रा चिट्टा बरामद हुआ.
-PIT-NDPS Act के तहत 46 कुख्यात तस्करों को हिरासत में लिया गया.
-48 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई.
-प्रदेश ने पहली बार पंचायतों को रेड, येलो और ग्रीन ज़ोन में वर्गीकृत किया है, जिसमें 12,000 व्यक्तियों की पहचान की गई है.

प्रदेशव्यापी कार्रवाई के प्रमुख परिणाम
17–18 नवंबर को नाका अभियान में 16,441 वाहन चेक, 13 NDPS केस दर्ज.
22 नवंबर को 121 स्थानों पर एकसाथ छापेमारी, 10 बड़े नेटवर्क ध्वस्त.
25 नवंबर को शिक्षा संस्थानों के पास अभियान में 41 कैंपस, 598 दुकानें चेक, 12 केस दर्ज और 385 चालान जारी.

बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम भगत नेगी, डीजीपी अशोक तिवारी समेत राज्य के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. सभी जिलों के डीसी और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े.

