Himachal Assembly Budget Session: हिमाचल प्रदेश में कल से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा सचिवालय को अब तक 111 तारांकित और 14 अतारांकित प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। फिलहाल इस सत्र के लिए तीन बैठकों का प्रस्ताव रखा गया है।
हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधानसभा का ग्यारहवां सत्र सोमवार दोपहर दो बजे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। इस सत्र में बजट से जुड़े अहम मुद्दों के साथ-साथ RDG बंद होने के मामले पर भी चर्चा होने की संभावना है।
सत्र शुरू होने से पहले सोमवार दोपहर 12:15 बजे सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न दलों के नेता सत्र की कार्यवाही को लेकर चर्चा करेंगे। नियम 62 और नियम 101 के तहत एक-एक नोटिस प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हिमाचल सरकार की ओर से नियम 102 के तहत RDG पर चर्चा के लिए भी नोटिस दिया गया है।
हालांकि अभी तक बजट पेश किए जाने की तारीख तय नहीं की गई है। कुलदीप सिंह पठानिया ने यह भी बताया कि खेल मंत्री यादविंदर गोमा के प्रिविलेज मोशन पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और संबंधित अधिकारी से इस संबंध में जवाब मांगा गया है।
आगामी दिनों में यह सत्र राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई अहम विषयों पर सदन में विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।