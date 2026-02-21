हिमाचल में कैबिनेट फेरबदल के संकेत, कांग्रेस ने मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी

Himachal Pradesh cabinet reshuffle: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है. कैबिनेट विस्तार और संभावित फेरबदल को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं. सूत्रों की मानें तो Indian National Congress नेतृत्व ने राज्य के मंत्रियों के कामकाज की विस्तृत समीक्षा शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि सभी मंत्रियों को अपनी कार्यप्रगति और विभागीय उपलब्धियों की रिपोर्ट पार्टी प्रभारी Rajni Patil को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. रजनी पाटिल इन रिपोर्टों का अध्ययन कर अगले दो सप्ताह के भीतर अपनी समेकित रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को भेजेंगी.

पार्टी सूत्रों का कहना है कि समीक्षा के आधार पर कैबिनेट में बदलाव से इनकार नहीं किया जा सकता. प्रदर्शन के आधार पर कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है, जबकि संगठन और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है.

दिल्ली में भी संगठनात्मक गतिविधियां तेज हो गई हैं. पार्टी नेतृत्व सरकार और संगठन दोनों के प्रदर्शन का आकलन कर रहा है ताकि आगामी राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर रणनीति तय की जा सके.

हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी कैबिनेट विस्तार या फेरबदल की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संकेत साफ हैं कि आने वाले दिनों में बड़ा फैसला लिया जा सकता है. अब सबकी नजर कांग्रेस आलाकमान के अंतिम निर्णय पर टिकी है.