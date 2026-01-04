हिमाचल उद्योग विभाग ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग ने शिमला में आयोजित हिम MSME फेस्ट के दौरान इतिहास रचते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। राज्य के सभी 12 जिलों से आए कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार कुल 4,023 हस्तनिर्मित शॉलों को प्रदर्शनी में शामिल किया गया।
शिमला- हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग ने शिमला में आयोजित हिम MSME फेस्ट के दौरान इतिहास रचते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस विशेष उपलब्धि के तहत एक ही स्थान पर सर्वाधिक संख्या में हाथों से बनी शॉलों का प्रदर्शन किया गया।
राज्य के सभी 12 जिलों से आए कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार कुल 4,023 हस्तनिर्मित शॉलों को प्रदर्शनी में शामिल किया गया। यह दृश्य हिमाचल की पारंपरिक बुनाई कला, सांस्कृतिक विरासत और रंग-बिरंगी शिल्प परंपरा का अनूठा प्रतीक बना। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स संगठन ने इस रिकॉर्ड की आधिकारिक पुष्टि की।
इस उपलब्धि पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह सम्मान प्रदेश के हजारों बुनकरों की मेहनत, लगन और कला को समर्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कारीगरों को सशक्त बनाने, युवाओं को पारंपरिक बुनाई से जोड़ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह उपलब्धि हिमाचल की हस्तशिल्प पहचान को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाएगी और स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।