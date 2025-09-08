हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर; अब तक 366 मौतें, 4,08,097.49 लाख का नुकसान: SDMA
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2913155
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर; अब तक 366 मौतें, 4,08,097.49 लाख का नुकसान: SDMA

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में चालू मानसून सीजन में 366 लोगों की जान गई है, जिनमें से 203 लोग भूस्खलन, अचानक बाढ़, डूबने, बिजली गिरने और अन्य मौसम संबंधी आपदाओं जैसी वर्षाजनित घटनाओं में तथा 163 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 08, 2025, 10:07 AM IST

Trending Photos

हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर; अब तक 366 मौतें, 4,08,097.49 लाख का नुकसान: SDMA

Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में जारी मानसून सीजन ने अब तक 366 लोगों की जान ले ली है. इनमें से 203 मौतें बारिश से जुड़ी घटनाओं जैसे भूस्खलन, अचानक आई बाढ़, डूबने, बिजली गिरने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुईं, जबकि 163 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई है. यह जानकारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) ने दी है.

20 जून से लगातार हो रही बारिश ने राज्यभर में भारी तबाही मचाई है. अब तक कुल ₹4,08,097.49 लाख का नुकसान दर्ज किया गया है, जिसमें सार्वजनिक और निजी संपत्ति, फसलें, पशुधन और बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंची है.

सार्वजनिक ढांचे पर सबसे अधिक असर पड़ा है — 5,284 सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं, 2,743 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुईं और बिजली ढांचे को 2,518.54 लाख का नुकसान हुआ है. स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण और शहरी विकास परियोजनाएं तथा कृषि क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जिलावार आंकड़ों के अनुसार, मंडी में सबसे ज्यादा मौतें हुईं — 37 बारिश से जुड़ी और 22 सड़क हादसों में. इसके बाद कांगड़ा में 31 बारिश से जुड़ी और 19 सड़क हादसों में, जबकि चंबा में 21 बारिश से जुड़ी और 22 सड़क हादसों में मौतें दर्ज हुईं. किन्नौर में आबादी की तुलना में सड़क हादसों में असामान्य रूप से अधिक मौतें (14) हुईं.

बारिश से जुड़ी घटनाओं में 42 मौतें भूस्खलन, 9 फ्लैश फ्लड, 17 क्लाउडबर्स्ट, 34 डूबने से हुईं. बाकी मौतें बिजली गिरने, आग लगने, सांप के डसने, हिमस्खलन, करंट लगने और खाई या पेड़ से गिरने जैसी घटनाओं से हुईं.

SDMA प्रवक्ता ने बताया कि लगातार बारिश ने न सिर्फ जन-धन की हानि की है, बल्कि दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाकों में आवश्यक सेवाओं को भी गंभीर रूप से बाधित किया है. “बहाली का कार्य जारी है, लेकिन बार-बार भूस्खलन और सड़कों के अवरुद्ध होने से प्रगति धीमी पड़ रही है,” उन्होंने कहा.

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे एडवाइजरी का पालन करें, संवेदनशील रास्तों पर यात्रा से बचें और मौसम में अचानक होने वाले बदलावों को लेकर सतर्क रहें.

इस बीच, भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे और यहां हुई भारी वर्षा से जान-माल के नुकसान का जायजा लेंगे. ठाकुर ने कहा, “परसों प्रधानमंत्री हिमाचल आ रहे हैं. मैं भी धर्मशाला जाकर उनसे मिलूंगा और स्थिति की जानकारी दूंगा.”

प्रधानमंत्री मोदी उसी दिन पंजाब का भी दौरा करेंगे और वहां बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे.

TAGS

Himachal MonsoonHimachal newsHimachal Pradesh

Trending news

Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਰਹੇਗਾ ਬਰਕਰਾਰ; ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
Punjab Cabinet Meeting
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ; ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ
Hockey Asia Cup 2025
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ; ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 8 ਸਤੰਬਰ 2025
Barinder Kumar Goyal
ਘੱਗਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ: ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ
fazilka news
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
fazilka news
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
Khadoor Sahib News
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
Gurdaspur Flood News
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਦੌਰਾ
amritsar news
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਈਟੀਓ ਅਜਨਾਲਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ
;