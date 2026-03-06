हिमाचल को मिला नया राज्यपाल: 13 साल की उम्र में RSS से जुड़े कविंद्र गुप्ता संभालेंगे जिम्मेदारी

Himachal Governor: लद्दाख के उपराज्यपाल Kavinder Gupta को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है. वहीं मौजूदा राज्यपाल Shiv Pratap Shukla को अब तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है. इस संबंध में आदेश राष्ट्रपति Droupadi Murmu के कार्यालय की ओर से गुरुवार देर रात जारी किए गए.

यह फैसला देश के कई राज्यों में राज्यपालों के बड़े फेरबदल के तहत लिया गया है. जानकारी के अनुसार, लद्दाख और हिमाचल समेत कुल 9 राज्यों में राज्यपाल बदले गए हैं. यह बदलाव पश्चिम बंगाल के राज्यपाल C. V. Ananda Bose के इस्तीफे के बाद किया गया.

लद्दाख के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देकर संभालेंगे नई जिम्मेदारी

Kavinder Gupta को जुलाई 2025 में लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था. उन्होंने 18 जुलाई 2025 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के तीसरे उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली थी. करीब 9 महीने तक इस पद पर रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और अब उन्हें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है.

जम्मू के तीन बार मेयर रह चुके

जम्मू के जानीपुर निवासी 66 वर्षीय कविंद्र गुप्ता का राजनीतिक जीवन काफी लंबा रहा है. वह तीन बार जम्मू के महापौर रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई में महासचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं.

इसके अलावा 1993 से 1998 तक उन्होंने Bharatiya Janata Yuva Morcha की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष के तौर पर भी कार्य किया.

2014 में बने विधायक और फिर विधानसभा स्पीकर

कविंद्र गुप्ता 2014 के विधानसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर की गांधी नगर सीट से पहली बार विधायक चुने गए थे. इसके बाद उन्हें विधानसभा का स्पीकर बनाया गया. उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत Vishva Hindu Parishad में सचिव के रूप में काम करते हुए हुई थी.

बताया जाता है कि वह 13 वर्ष की उम्र में Rashtriya Swayamsevak Sangh से जुड़ गए थे. आपातकाल के दौरान उन्हें करीब 13 महीने जेल में भी रहना पड़ा था.

शिव प्रताप शुक्ल अब होंगे तेलंगाना के राज्यपाल

वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे Shiv Pratap Shukla को अब तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है. उन्होंने 18 फरवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी और लगभग तीन साल तक इस पद पर कार्य किया.

कई राज्यों में राज्यपालों का फेरबदल

राष्ट्रपति कार्यालय के आदेश के अनुसार अन्य राज्यों में भी नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं.

-Taranjit Singh Sandhu को दिल्ली का नया राज्यपाल बनाया गया है.

-Jishnu Dev Varma को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया.

-Nand Kishore Yadav को नगालैंड का राज्यपाल बनाया गया.

-Syed Ata Hasnain को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया.

-R. N. Ravi को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई.

-Rajendra Vishwanath Arlekar को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया.

-V. K. Saxena को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया.

इस तरह केंद्र सरकार ने एक साथ कई राज्यों में राज्यपालों और उपराज्यपालों की जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव किया है.