HP Polls Postpones: हिमाचल में पंचायत चुनाव टला; भाजपा ने सुक्खू सरकार पर उठाए सवाल

Himachal Pradesh Panchayat Poll News(विजय भारद्वाज) : हिमाचल प्रदेश में आयी प्राकृतिक आपदा के चलते दिसंबर महीने में प्रस्तावित पंचायती राज चुनाव आयोजित नहीं किए जाएंगे. यह फैसला प्रदेश सरकार ने लिया है जिसके संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई है. वहीं सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब भाजपा नेता लगातार बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं और प्रदेश सरकार पर पंचायती राज चुनाव से भागने का आरोप लगा रहे हैं.

बिलासपुर से विधायक त्रिलोक जमवाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग का कहना है कि कांग्रेस पार्टी और उनके मुखिया पंचायती राज चुनावों से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं. लगातार एक के बाद एक ऐसे कदम हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है जिससे साफ दिख रहा है कि यह सरकार पंचायती राज चुनावों को अगले 2 वर्ष आगे ले जाना चाहती है. साथ ही उन्होंने कहा कि पहले मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव देना कि पंचायती राज चुनाव को आगे ले जाओ, फिर चुनाव आयोग के साथ सीधा टकराव, वोटर लिस्ट पूरी न होने का बहाना बनाना, सरकार द्वारा लगातार यह कहना कि जनगणना नहीं हुई इसलिए चुनाव नहीं हो सकता, उसके उपरांत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को चुनावी प्रक्रिया के बीच डालना. ऐसे अनेकों उदाहरण है जो पहले भी जनता के समक्ष आ चुके हैं.

साथ ही उन्होंने कहा कि हद तो तब हो गई जब राज्य के कई जिलों के डीसी ने सचिव पंचायतीराज को चुनाव टालने को पत्र लिखे है. इसमें आपदा के कारण निजी व सरकारी संपत्ति, सड़कों और रास्तों को हुए नुकसान का हवाला दिया गया है. बताया गया कि मनरेगा के तहत विभिन्न कार्य शुरू किए गए है और वर्तमान हालात में अभी पंचायतीराज चुनाव व्यावहारिक नहीं है क्योंकि प्रशासन और विभाग के कर्मचारी आपदा राहत कार्यों में व्यस्त है. इसे देखते हुए सरकार से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों के तहत आवश्यक आदेश जारी करने का आग्रह किया गया है. वहीं त्रिलोक जमवाल व राजेंद्र गर्ग ने कहा कि यह तभी संभव है जब सरकार के मुख्यमंत्री इस प्रकार के आदेश देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं उन्होंने कहा कि यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, जिसके कारण लगातार सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाते हुए सरकार अपना मतलब निकाल सके. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं पड़ेगा, जिसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी पंचायती राज चुनाव से भागना चाहती है. वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 3615 पंचायतों और 73 नगर निकायों में इसी साल चुनाव होने है, मगर जिस तरह के हालात बन रहे है, उसे देखते हुए ये चुनाव समय पर होते नजर नहीं आ रहे है क्योंकि प्रदेश सरकार ने इलेक्शन कमीशन के आदेशों के बावजूद अब तक आरक्षण रोस्टर नहीं लगाया है. वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनाव आज हों या कल सरकार को करारी हार का सामना करना ही पड़ेगा.