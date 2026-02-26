Advertisement
हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट पर सियासी जंग तेज, 16 मार्च को मतदान

Rajya Sabha Elections: हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए 16 मार्च को मतदान होगा. 68 सदस्यीय विधानसभा में संख्याबल कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन 2024 जैसी क्रॉस वोटिंग की आशंका ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है. जानें पूरा राजनीतिक गणित.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 26, 2026, 04:38 PM IST

Kullu News: हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनावी प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू होने जा रही है. अधिसूचना जारी होते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 5 मार्च तक नामांकन दाखिल होंगे, 9 मार्च को जांच होगी और 16 मार्च को मतदान व मतगणना एक ही दिन कराई जाएगी. पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग की निगरानी में होगी. विजेता प्रतिनिधि संसद के उच्च सदन राज्यसभा  में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा.

संख्याबल कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन 2024 की यादें ताज़ा
68 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 40 और भाजपा के 28 विधायक हैं. आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन 2024 के राज्यसभा चुनाव में हुए क्रॉस वोटिंग के घटनाक्रम ने सियासी समीकरणों को चौंका दिया था. ऐसे में इस बार भी दलों की एकजुटता और रणनीति पर नजर रहेगी.
कांग्रेस का कहना है कि पिछली गलतियों से सबक लेकर इस बार सतर्कता बरती जाएगी, जबकि भाजपा भी अंदरूनी असंतोष की संभावनाओं को हवा दे रही है.

अब तक कौन-कौन पहुंचा राज्यसभा?
भाजपा से राज्यसभा पहुंचे नेता
Jagat Prakash Nadda (2018–2024) – दो कार्यकाल तक सदस्य रहे, राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख भूमिका.
Indu Goswami (2020–2026) – भाजपा की वरिष्ठ महिला नेता.
Sikander Kumar (2022–2028) – संगठनात्मक पृष्ठभूमि से संसद तक पहुंचे.
Harsh Mahajan (2024–2030) – हालिया चुनाव में जीतकर उच्च सदन पहुंचे.
Bimla Kashyap Sood (2010–2016) – भाजपा की प्रमुख महिला आवाज.

कांग्रेस का प्रतिनिधित्व
Anand Sharma (2004–2022) – तीन कार्यकाल, केंद्र में मंत्री भी रहे.
Viplove Thakur (2014–2020) – वरिष्ठ कांग्रेस नेता के रूप में प्रतिनिधित्व.

क्यों अहम है यह चुनाव?
तीन राज्यसभा सीटों वाले हिमाचल में हर चुनाव सत्ता संतुलन का संकेत देता है. बहुमत वाली पार्टी का उम्मीदवार आमतौर पर जीतता है, लेकिन क्रॉस वोटिंग जैसे घटनाक्रम मुकाबले को रोचक बना देते हैं.
कांग्रेस खेमे में संभावित नामों को लेकर चर्चा तेज है, जबकि भाजपा भी रणनीति बनाने में जुटी है. 16 मार्च को मतदान के साथ ही यह साफ हो जाएगा कि यह प्रतिष्ठित सीट किस दल के खाते में जाती है.

तब तक प्रदेश की राजनीति में सियासी सरगर्मियां चरम पर रहने वाली हैं.

