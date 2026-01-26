बर्फबारी से हिमाचल बेहाल! 832 सड़कें बंद, 1942 ट्रांसफॉर्मर ठप और 245 पेयजल योजनाएं प्रभावित

Himachal Snowfall: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. प्रदेश भर में अब भी 832 सड़कें बंद पड़ी हैं, जिससे आवागमन ठप है. खराब मौसम का असर बिजली और पेयजल आपूर्ति पर भी साफ दिखाई दे रहा है.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 1942 बिजली ट्रांसफॉर्मर (DTR) खराब हो चुके हैं, जबकि 245 पेयजल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं. बर्फबारी और बारिश के कारण सड़कें अवरुद्ध होने के साथ-साथ बिजली लाइनों और जल स्रोतों को भारी नुकसान पहुंचा है.

चंबा में हालात सबसे ज्यादा खराब

जिला-वार स्थिति देखें तो चंबा जिला सबसे अधिक प्रभावित नजर आ रहा है। यहां:

-78 सड़कें बंद

-277 ट्रांसफॉर्मर ठप

-24 पेयजल योजनाएं प्रभावित

कुल्लू और लाहौल-स्पीति में भी गंभीर स्थिति

कुल्लू जिले में बर्फबारी और बारिश के कारण:

-64 सड़कें बंद

-मुख्य एचटी लाइन में खराबी से 174 ट्रांसफॉर्मर बाधित

-81 पेयजल योजनाएं प्रभावित

वहीं लाहौल-स्पीति जिले में हालात और गंभीर बने हुए हैं। यहां:

-280 सड़कें बंद

-कोकसर–रोहतांग मार्ग पर एनएच-03

-सुमदो–लोसर मार्ग पर एनएच-505

भारी बर्फबारी के चलते बंद कर दिए गए हैं।

जिले में 27 ट्रांसफॉर्मर प्रभावित हुए हैं।

मंडी और शिमला में भी व्यापक असर

मंडी जिले में:

-110 सड़कें बंद

-284 ट्रांसफॉर्मर ठप

राजधानी शिमला जिले में स्थिति सामान्य नहीं है। यहां:

-234 सड़कें बंद

-789 ट्रांसफॉर्मर प्रभावित

-131 पेयजल योजनाएं बाधित

सिरमौर, कांगड़ा और अन्य जिलों की स्थिति

सिरमौर जिले में:

-41 सड़कें बंद

-354 ट्रांसफॉर्मर ठप

-9 पेयजल योजनाएं प्रभावित

इसके अलावा:

कांगड़ा: 4 सड़कें बंद

किन्नौर: 18 सड़कें बंद

ऊना: 3 सड़कें बंद

हालांकि बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन जिलों में सड़क और बिजली व्यवस्था पर फिलहाल कोई बड़ा असर दर्ज नहीं किया गया है.

बहाली कार्य में जुटा प्रशासन

प्रशासन द्वारा सड़क बहाली, बिजली आपूर्ति और पेयजल योजनाओं को दुरुस्त करने का कार्य जारी है. मौसम अनुकूल होने पर हालात में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है. लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.