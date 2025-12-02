हिमाचल में अलर्ट: पश्चिमी विक्षोभ के चलते 4-5 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी की संभावना

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए हिमपात और बारिश का अलर्ट जारी किया है. सोमवार को प्रदेश में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन सप्ताह के अंत तक मौसम के फिर बिगड़ने की संभावना जताई गई है.

कमजोर पश्चिमी विक्षोभ करेगा असर

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है. इसके प्रभाव से 4 और 5 दिसंबर को मध्यम और उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. इस बदलाव से ठंड और तेज़ होगी तथा तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी.

कोहरा और शुष्क मौसम—दोनों का असर

बिलासपुर जिले में 2 और 3 दिसंबर को घना कोहरा छाया रहने का पूर्वानुमान है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है. वहीं, राज्य के मैदानी और निचले क्षेत्रों में 7 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. इसका मतलब है कि ठंड के बावजूद बारिश की संभावना सीमित रहेगी.

‘काली बर्फ़’ बन रही परेशानी

तापमान में गिरावट के साथ कई इलाकों में सड़कों पर ‘काली बर्फ़’ (ब्लैक आइस) जमने लगी है. यह सड़क पर एक पतली, पारदर्शी परत के रूप में जमती है, जो दिखती नहीं है, लेकिन अत्यंत फिसलन पैदा करती है. प्रशासन ने यात्रियों को यात्रा के दौरान सतर्क रहने और बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी है.

राज्य में तापमान का गिरता स्तर

सोमवार को राज्य भर में न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव रहा, लेकिन ठंड का असर कई जिलों में साफ दिखा.

सबसे ठंडा स्थान: ताबो -5.2°C, कुकुमसेरी -3.8°C

शिमला: 9.0°C

मनाली: 6.3°C

धर्मशाला: 7.1°C

सुंदरनगर: 5.6°C

भुंतर: 4.9°C

राज्य के 26 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया, जो शीतलहर के बढ़ने का संकेत है.