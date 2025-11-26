हिमाचल के वोकेशनल शिक्षकों के लिए खुशखबरी: अब साल में मिलेंगे 52 दिन के अवकाश, लागू होंगी नई शर्तें

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में तैनात वोकेशनल शिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण और राहतभरा निर्णय लिया है. शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि अब व्यावसायिक प्रशिक्षकों को वर्ष में कुल 52 दिन की छुट्टियां मिलेंगी. यह कदम लंबे समय से छुट्टियों की कमी को लेकर उठ रही आवाज़ों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

52 दिन की छुट्टी का ढांचा

यह अवकाश नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) के तहत निर्धारित किया गया है.

इसमें शामिल हैं—

-22 दिन का वेतन अवकाश

-10 दिन का त्योहारी अवकाश

-अन्य छुट्टियों को जोड़कर कुल 52 दिन

नई व्यवस्था जनवरी 2026 से लागू होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है.

हड़ताल के बाद मिला अधिकार

वोकेशनल शिक्षक लंबे समय से छुट्टियों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे थे. छुट्टियों की कमी को लेकर कई बार हड़ताल और विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, जिसके बाद विभाग ने उनकी मांग स्वीकार की है.

अवकाश के साथ जुड़ी रहेंगी शर्तें

छुट्टियां बढ़ाए जाने के साथ ही विभाग ने कुछ अनिवार्य जिम्मेदारियां भी तय की हैं। अवकाश अवधि के दौरान प्रशिक्षकों को—

-ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग

-व्यावसायिक छात्रों का मूल्यांकन

-कार्यशालाओं में भागीदारी

-एनएसक्यूएफ से जुड़े अनिवार्य कार्य

पूरे करने होंगे.

अन्य अवकाश भी मिलते रहेंगे

इसके अतिरिक्त प्रशिक्षक पहले की तरह—

-12 दिन के आकस्मिक अवकाश

-6 दिन की चिकित्सा अवकाश (मेडिकल लीव)

-मातृत्व अवकाश (मातृत्व अधिनियम के अनुसार)

के हकदार रहेंगे।

शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि इन नियमों की सख़्ती से पालना सुनिश्चित की जाए.