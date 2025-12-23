Himachal Weather: अगले 5 दिन मौसम साफ, 28 दिसंबर को बर्फबारी के आसार, मंडी-बिलासपुर में घने कोहरे का यलो अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले पांच दिन तक मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि 28 दिसंबर को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक बार फिर बर्फबारी हो सकती है.

इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है. नाहन को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है. प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है.

मंडी में न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.8 डिग्री ज्यादा बढ़कर 6.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है. वहीं कल्पा में पारा 6.1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 3.6 डिग्री, शिमला में 5.3 डिग्री ज्यादा बढ़कर 9.8 डिग्री और सोलन में 5.5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 7.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. अन्य शहरों में भी न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय उछाल देखा गया है.

अधिकतम तापमान भी सामान्य से काफी ऊपर

प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान भी सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया है. कल्पा में अधिकतम तापमान में सबसे अधिक 8.6 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे पारा 16.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

कुल्लू के भुंतर में तापमान 6.4 डिग्री बढ़कर 23.8 डिग्री और शिमला में 5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

इन जिलों में कोहरे की चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंडी और बिलासपुर जिलों में घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, ऊना और हमीरपुर जिलों के निचले इलाकों में भी कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है.