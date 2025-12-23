Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3050430
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Himachal Weather: अगले 5 दिन मौसम साफ, 28 दिसंबर को बर्फबारी के आसार, मंडी-बिलासपुर में घने कोहरे का यलो अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में अगले पांच दिन मौसम साफ रहेगा. 28 दिसंबर को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं. मंडी-बिलासपुर समेत कई जिलों में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 23, 2025, 10:38 AM IST

Trending Photos

Himachal Weather: अगले 5 दिन मौसम साफ, 28 दिसंबर को बर्फबारी के आसार, मंडी-बिलासपुर में घने कोहरे का यलो अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले पांच दिन तक मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि 28 दिसंबर को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक बार फिर बर्फबारी हो सकती है.

इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है. नाहन को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है. प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है.

मंडी में न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.8 डिग्री ज्यादा बढ़कर 6.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है. वहीं कल्पा में पारा 6.1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 3.6 डिग्री, शिमला में 5.3 डिग्री ज्यादा बढ़कर 9.8 डिग्री और सोलन में 5.5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 7.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. अन्य शहरों में भी न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय उछाल देखा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अधिकतम तापमान भी सामान्य से काफी ऊपर
प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान भी सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया है. कल्पा में अधिकतम तापमान में सबसे अधिक 8.6 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे पारा 16.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

कुल्लू के भुंतर में तापमान 6.4 डिग्री बढ़कर 23.8 डिग्री और शिमला में 5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

इन जिलों में कोहरे की चेतावनी
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंडी और बिलासपुर जिलों में घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, ऊना और हमीरपुर जिलों के निचले इलाकों में भी कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है.

TAGS

Himachal Weatherweather updateHimachal Pradesh

Trending news

Himachal Weather
अगले 5 दिन मौसम साफ, 28 दिसंबर को बर्फबारी के आसार, कोहरे का यलो अलर्ट
home loan rate cut
ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਮਹਿਜ਼ 7.15% ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਮ ਲੋਨ
Jalandhar factory accident
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਕਾਰਨ 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ;ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
amritsar news
ਏਐਨਟੀਐਫ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 12 ਕਿਲੋ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
Indian Students Abroad
2024 ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ
Punjab Cold Wave Alert
ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ
BCCI Women Pay Hike
ਬੀਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ; ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 23 ਦਸੰਬਰ 2025
amritsar firing news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, CCTV ‘ਚ ਕੈਦ ਵਾਰਦਾਤ
#America
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ, Visa 'ਚ ਹੋਏ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ