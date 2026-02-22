Advertisement
हिमाचल में मौसम का बड़ा उलटफेर! 4 दिन धूप, फिर इस दिन ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में अगले चार दिन मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान, लेकिन 23 फरवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार. ऊना में पारा 29°C तक पहुंचा, जानिए आपके शहर का ताजा तापमान अपडेट.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 22, 2026, 01:11 PM IST

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा. India Meteorological Department (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी तीन से चार दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जारी किया है. हालांकि 23 फरवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है. इसके बाद फिर से मौसम साफ हो सकता है.

दिन के तापमान में होगी बढ़ोतरी
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है, जिससे दिन के समय हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है. अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि संभव है. वहीं न्यूनतम तापमान में फिलहाल किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. सुबह और शाम विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड बनी रह सकती है.

सभी जिलों में सामान्य मौसम का अनुमान
अगले सात दिनों के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है. सभी जिलों में मौसम सामान्य और शुष्क रहने का अनुमान है. पिछले 24 घंटों के दौरान भी पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा और कहीं से भी बारिश या बर्फबारी की सूचना नहीं मिली.

ताबो सबसे ठंडा, ऊना सबसे गर्म
राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान Tabo में माइनस 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं अधिकतम तापमान ऊना में 29 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया, जिससे यह प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा.

प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान
शिमला – 8.8°C
सुंदरनगर – 8.0°C
भुंतर – 7.0°C
कल्पा – 2.4°C
धर्मशाला – 9.9°C
ऊना – 9.0°C
नाहन – 10.3°C
पालमपुर – 9.0°C
सोलन – 6.4°C
मनाली – 3.7°C

प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान
शिमला – 18.6°C
सुंदरनगर – 25.2°C
भुंतर – 25.5°C
कल्पा – 16.6°C
धर्मशाला – 23.1°C
ऊना – 28.6°C
नाहन – 22.3°C
केलांग – 5.9°C
सोलन – 23.0°C
मनाली – 18.8°C
कुल मिलाकर, फिलहाल प्रदेश में मौसम राहत भरा रहने वाला है, लेकिन 23 फरवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की गतिविधि देखने को मिल सकती है.

