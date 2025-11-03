Advertisement
हिमाचल की शान रेणुका सिंह को मिलेगा 1 करोड़ का पुरस्कार, CM सुक्खू का बड़ा ऐलान

Womens World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत के बाद हिमाचल प्रदेश की बेटी और तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर को राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को यह बड़ा ऐलान किया.

 

Nov 03, 2025

Shimla News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है, वहीं हिमाचल प्रदेश के लिए यह गौरव इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इस ऐतिहासिक जीत में रोहड़ू की बेटी और भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने अहम भूमिका निभाई. उनकी इसी उपलब्धि पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ रुपये के पुरस्कार की घोषणा की है.

यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को की. उन्होंने कहा कि रेणुका का प्रदर्शन न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा है.

सीएम ने की रेणुका से फोन पर बात, दी शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री सुक्खू ने वर्ल्ड कप फाइनल के बाद रेणुका सिंह से फोन पर बात कर उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की. उन्होंने कहा कि टीम इंडिया की यह जीत लड़कियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का नया आत्मविश्वास देगी.

सीएम ने कहा— “रेणुका ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि पहाड़ की बेटियां किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकती हैं. उन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है और यह पल पूरे प्रदेश के लिए गर्व का है.” उन्होंने भारतीय महिला टीम के सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी.

“हर पहाड़ की बेटी का सपना पूरा किया” — सुक्खू
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि रेणुका ने वह मुकाम हासिल किया है जिसका सपना हर बेटी देखती है. बेहद साधारण परिवेश से उठकर वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा बनना उनके कठिन परिश्रम, जुनून और आत्मविश्वास की मिसाल है.

सीएम ने भावुक होते हुए कहा— “रेणुका के स्वर्गीय पिता को नमन, उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन ने आज पूरे हिमाचल को गौरवान्वित कर दिया है. रेणुका की मां और परिवार ने कठिन परिस्थितियों में उनका साथ देकर इस सफलता की नींव रखी.”

सरकार ने दिया सम्मान, बढ़ाया हौसला
राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार न केवल सम्मान है, बल्कि यह युवाओं को प्रेरित करने का संदेश भी है कि वे खेलों में अपना भविष्य बना सकते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और समर्थन उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि ऐसे और भी सितारे हिमाचल से निकलकर देश का नाम रोशन कर सकें.

