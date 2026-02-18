Advertisement
हिमाचल में शिक्षा विभाग की नई अधिसूचना पर बवाल! 1 मार्च को सड़कों पर उतरेंगे हजारों प्राथमिक शिक्षक

Himachal Primary Teachers Protest: हिमाचल प्रदेश में न्यू कंपलेक्स सिस्टम के खिलाफ 1 मार्च 2026 को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे प्राथमिक शिक्षक. HT, CHT और BEEO की प्रशासनिक शक्तियां सीमित करने के आरोप, हजारों पदों और मिड डे मील वर्कर्स की नौकरियों पर संकट की आशंका.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 18, 2026, 04:32 PM IST

Bilaspur News: शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा 23 सितंबर 2025 को न्यू कंपलेक्स सिस्टम के तहत जारी अधिसूचना के विरोध में प्रदेशभर के प्राथमिक शिक्षक 1 मार्च 2026 को सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे. प्रदर्शन के बाद उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और विभाग के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा.

यह जानकारी राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने बिलासपुर में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान दी.

प्रशासनिक शक्तियां छीनने का आरोप
संघ का आरोप है कि नई अधिसूचना के तहत प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत हजारों HT, CHT और BEEO की प्रशासनिक शक्तियों को सीमित किया जा रहा है. उनका कहना है कि 15 से 20 स्कूलों का एक परिसर बनाकर संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण और संचालन का अधिकार प्रिंसिपल को सौंप दिया गया है, जिससे न केवल इन पदों की भूमिका घटेगी बल्कि भविष्य में इन्हें समाप्त करने की आशंका भी है.

पहले भी हो चुका है प्रदर्शन
संघ के अनुसार 5 अक्टूबर 2025 को भी प्रदेश के सभी उपमंडलों में रोष प्रदर्शन किया गया था और एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजे गए थे, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक जवाब या वार्ता का निमंत्रण नहीं मिला.

पद समाप्ति और रिक्तियों का मुद्दा
शिक्षक संघ का कहना है कि सीबीएसई स्कूलों के गठन के दौरान अन्य वर्गों के पद बनाए रखे गए, लेकिन CHT पदों को समाप्त कर दिया गया. साथ ही 3 हजार से अधिक JBT शिक्षकों के HT पदों पर प्रमोशन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.

संघ ने यह भी दावा किया कि नई व्यवस्था से हजारों मिड डे मील वर्कर्स की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं.

वहीं प्रदेश में 4500 से अधिक JBT पद और 6200 से ज्यादा नर्सरी टीचर व आया के पद रिक्त पड़े हैं. प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से इन पदों को शीघ्र भरने की मांग की है.

1 मार्च को फिर होगा प्रदर्शन
संघ ने स्पष्ट किया कि 1 मार्च 2026 को प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन कर अधिसूचना को वापस लेने और लंबित मांगों पर विचार करने की मांग दोहराई जाएगी.

