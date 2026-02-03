Advertisement
हिमाचल-पंजाब बॉर्डर पर अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़! 2600 लीटर कच्ची शराब जब्त

बिलासपुर जिले के थाना कोट क्षेत्र के गांव मजारी में पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2600 लीटर कच्ची शराब (लाहन) नष्ट की और 30 लीटर अवैध शराब जब्त की.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 03, 2026, 06:08 PM IST

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. थाना कोट के अंतर्गत गांव मजारी में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने 2600 लीटर कच्ची शराब (लाहन) और 30 लीटर अवैध शराब बरामद की, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया.

हिमाचल-पंजाब सीमा से सटे क्षेत्र में अवैध रूप से तैयार की जा रही कच्ची शराब की सूचना पर थाना कोट की पुलिस ने यह कार्रवाई की. पुलिस थाना कोट के प्रभारी अश्वनी कुमार के नेतृत्व में टीम ने गुरनाम निवासी मजारी के घर से 1200 लीटर कच्ची शराब (लाहन) बरामद कर नष्ट की, साथ ही 20 लीटर अवैध शराब जब्त कर मामला दर्ज किया गया.

वहीं, इंदरजीत उर्फ काका निवासी मजारी के घर से भी 1400 लीटर कच्ची शराब (लाहन) बरामद कर मौके पर नष्ट की गई और 10 लीटर अवैध शराब जब्त कर पर्चा दर्ज किया गया. इस तरह पुलिस ने कुल 2600 लीटर कच्ची शराब नष्ट कर 30 लीटर अवैध शराब जब्त की.

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संदीप धवल ने बताया कि जिले में नशे और अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शराब माफियाओं और ड्रग माफियाओं के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी.

Bilaspur Newsillegal liquorHimachal Pradesh

