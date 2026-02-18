Advertisement
राज्यसभा चुनाव का शेड्यूल घोषित, हिमाचल में इस तारीख को होगी वोटिंग; जानें पूरा शेड्यूल

भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है. हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर 16 मार्च 2026 को मतदान होगा. जानें नामांकन से मतगणना तक का पूरा चुनाव कार्यक्रम.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 18, 2026, 01:13 PM IST

Himachal Rajya Sabha Election: भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना जारी कर दी है. देश के 10 राज्यों की कुल 37 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे, जिनमें हिमाचल प्रदेश की एक सीट भी शामिल है.

हिमाचल से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सांसद इंदु गोस्वामी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर रही हैं. उनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है. कार्यकाल पूरा होने के साथ ही यह सीट रिक्त हो जाएगी, जिसके लिए अब चुनाव कराया जाएगा.

चुनाव कार्यक्रम
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार —
26 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी होगी
5 मार्च नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच
9 मार्च तक नाम वापसी का अवसर
16 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान
उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना
पूरी चुनाव प्रक्रिया 20 मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएगी

निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जाए.

