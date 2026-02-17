हिमाचल राज्यसभा चुनाव में फिर होगा ‘खेल’? 2023 जैसा उलटफेर या सुक्खू की रणनीति पड़ेगी भारी!

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. प्रदेश की एक सीट के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी होने की संभावना है. इससे पहले साल 2023 के चुनाव में कांग्रेस के बहुमत के बावजूद पार्टी उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा था और भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन ने बाजी मार ली थी. उस चुनाव ने प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया था.

अब भाजपा सांसद इंदु गोस्वामी का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, जिसके बाद एक बार फिर राज्यसभा चुनाव होना है. माना जा रहा है कि इस बार भी मुकाबला रोचक हो सकता है.

भाजपा के ‘संकेत’, कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप

भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर और राकेश जम्वाल ने बयान देकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं. उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के भीतर गुटबाजी चरम पर है और 2023 की तरह इस बार भी अंदरूनी कलह कांग्रेस को भारी पड़ सकती है. भाजपा नेताओं का दावा है कि पार्टी कुछ विशेष नहीं कर रही, लेकिन कांग्रेस अपनी ही रणनीतिक कमजोरियों में उलझ सकती है.

कांग्रेस का पलटवार

वहीं कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर और केवल सिंह पठानिया ने भाजपा के दावों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि राज्यसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनावों में जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था. पार्टी पहले भी 40 विधायकों के समर्थन के साथ थी और अब भी उतनी ही मजबूत स्थिति में है.

कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस बार कोई ‘खेल’ नहीं होगा और पार्टी मजबूती के साथ चुनाव जीतेगी.

क्या दोहराएगा इतिहास?

राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या 2023 जैसा सियासी उलटफेर फिर देखने को मिलेगा या मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत साबित करेंगे.