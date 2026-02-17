Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3112559
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हिमाचल राज्यसभा चुनाव में फिर होगा ‘खेल’? 2023 जैसा उलटफेर या सुक्खू की रणनीति पड़ेगी भारी!

हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है. 2023 में कांग्रेस की हार के बाद क्या इस बार भी होगा बड़ा उलटफेर? भाजपा ने गुटबाजी का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने जीत का दावा किया. जानें पूरी राजनीतिक तस्वीर.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 17, 2026, 01:07 PM IST

Trending Photos

हिमाचल राज्यसभा चुनाव में फिर होगा ‘खेल’? 2023 जैसा उलटफेर या सुक्खू की रणनीति पड़ेगी भारी!

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. प्रदेश की एक सीट के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी होने की संभावना है. इससे पहले साल 2023 के चुनाव में कांग्रेस के बहुमत के बावजूद पार्टी उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा था और भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन ने बाजी मार ली थी. उस चुनाव ने प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया था.

अब भाजपा सांसद इंदु गोस्वामी का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, जिसके बाद एक बार फिर राज्यसभा चुनाव होना है. माना जा रहा है कि इस बार भी मुकाबला रोचक हो सकता है.

भाजपा के ‘संकेत’, कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप
भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर और राकेश जम्वाल ने बयान देकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं. उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के भीतर गुटबाजी चरम पर है और 2023 की तरह इस बार भी अंदरूनी कलह कांग्रेस को भारी पड़ सकती है. भाजपा नेताओं का दावा है कि पार्टी कुछ विशेष नहीं कर रही, लेकिन कांग्रेस अपनी ही रणनीतिक कमजोरियों में उलझ सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस का पलटवार
वहीं कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर और केवल सिंह पठानिया ने भाजपा के दावों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि राज्यसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनावों में जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था. पार्टी पहले भी 40 विधायकों के समर्थन के साथ थी और अब भी उतनी ही मजबूत स्थिति में है.

कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस बार कोई ‘खेल’ नहीं होगा और पार्टी मजबूती के साथ चुनाव जीतेगी.

क्या दोहराएगा इतिहास?
राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या 2023 जैसा सियासी उलटफेर फिर देखने को मिलेगा या मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत साबित करेंगे.

TAGS

Himachal Rajaya Sabha ElectionShimla NewsHimachal Pradesh

Trending news

Himachal Rajaya Sabha Election
हिमाचल में फिर गरमाई राज्यसभा चुनाव की सियासत, क्या 2023 वाला ‘खेल’ दोहराएगा?
AAP Moga Rally DGP
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
Ludhiana
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ
gold silver price today
ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ! ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ
Fazilka Fraud News
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 4 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Akali Dal
ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ
Guru Harkrishan Public School
ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
Himachal Weather
हिमाचल में मौसम का यू-टर्न! आज धूप, कल होगी बारिश-बर्फबारी; जानें पूरा अपडेट
Mohali
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 16 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਮਚੀ ਹਲਚਲ
fortis hospital
ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਹੜਕੰਪ: ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ CM ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ