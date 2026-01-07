Advertisement
हिमाचल राज्यसभा चुनाव केस: क्या बदलेगा पर्ची सिस्टम? मनु सिंघवी की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई

Himachal Rajya Sabha Election Case: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आज राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर सुनवाई होगी. ड्रॉ ऑफ लॉट्स यानी पर्ची सिस्टम को लेकर कोर्ट में अहम बहस होगी.

Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आज (बुधवार) राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी. यह याचिका कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा प्रत्याशी और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दायर की गई है, जिसमें उन्होंने ड्रॉ ऑफ लॉट्स (पर्ची सिस्टम) के जरिए चुनाव परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया को चुनौती दी है. इस मामले में भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को प्रतिवादी बनाया गया है.

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विपिन चंद्र नेगी की अदालत में होगी. कोर्ट पहले ही इस केस में इश्यू फ्रेम कर चुकी है और अब दोनों पक्षों के बीच दलीलें और गवाही का चरण शुरू होना है. पिछली सुनवाई में प्रतिवादी पक्ष की ओर से गवाहों की सूची अदालत में सौंपी गई थी, जिस पर याचिकाकर्ता पक्ष ने आपत्ति जताई है. आज इस पर याचिकाकर्ता की ओर से जवाब दिया जाएगा, जिसके बाद फ्रेम किए गए इश्यू पर दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे.

गौरतलब है कि फरवरी 2024 में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ था. इस चुनाव में कांग्रेस के छह विधायकों समेत तीन निर्दलीय विधायकों ने भाजपा प्रत्याशी का समर्थन किया था. परिणामस्वरूप, दोनों प्रत्याशियों—अभिषेक मनु सिंघवी और हर्ष महाजन—को 34-34 वोट मिले थे. बराबरी की स्थिति बनने पर नियमों के तहत ड्रॉ ऑफ लॉट्स की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें हर्ष महाजन को विजयी घोषित किया गया.

अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका में दलील दी है कि पर्ची सिस्टम से जुड़े नियम की मौजूदा धारणा कानूनी रूप से गलत है. उनके अनुसार, जब मुकाबला बराबरी पर छूटता है और पर्ची निकाली जाती है, तो जिस उम्मीदवार का नाम पर्ची में निकलता है, उसे विजेता घोषित किया जाना चाहिए, जबकि वर्तमान में उल्टा प्रावधान लागू किया गया है. सिंघवी का दावा है कि यह धारणा एक्ट में स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं है और केवल नियमों की गलत व्याख्या पर आधारित है.

सिंघवी ने कहा है कि यदि यह धारणा गलत साबित होती है, तो उसके आधार पर घोषित किया गया चुनाव परिणाम भी कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। इसी आधार पर उन्होंने राज्यसभा चुनाव को कानूनी चुनौती दी है.

