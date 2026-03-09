राज्यसभा सीट पर बड़ा विवाद! दुबई में हुई डील और दिल्ली के रेडिसन होटल में लगी मुहर: राजेंद्र राणा

Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट को लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता और सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखे आरोप लगाते हुए पूरे चुनावी घटनाक्रम को संदिग्ध बताया है. उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा सीट को लेकर पहले दुबई में समझौता हुआ और बाद में दिल्ली के एक होटल में इस पर अंतिम मुहर लगाई गई.

सीएम के 24 घंटे ‘गायब’ रहने पर सवाल

जारी बयान में राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री 1 मार्च को दिल्ली दौरे पर गए थे और आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार उन्हें 2 मार्च को दिल्ली से शिमला लौटना था, लेकिन वह तय समय पर नहीं पहुंचे. राणा के अनुसार लगभग 24 घंटे तक मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से कहीं दिखाई नहीं दिए, जिससे पूरे मामले पर कई सवाल खड़े हो गए हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान मुख्यमंत्री दिल्ली के रेडिसन होटल में ठहरे हुए थे और यहीं राज्यसभा सीट को लेकर बंद कमरे में चर्चा कर अंतिम फैसला लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

दुबई में पहले हुई डील का आरोप

राणा ने दावा किया कि कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी अनुराग शर्मा और मुख्यमंत्री के बीच राज्यसभा सीट को लेकर पहले ही दुबई में समझौता हो चुका था. उनका कहना है कि दिल्ली के रेडिसन होटल में हुई बैठक में उसी समझौते को अंतिम रूप दिया गया.

उन्होंने कहा कि पूरे मामले को अत्यंत गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव की कोई आधिकारिक जानकारी भी साझा नहीं की गई.

‘आम कार्यकर्ता’ बताने पर उठाए सवाल

राणा ने कांग्रेस के उस दावे पर भी सवाल उठाया, जिसमें प्रत्याशी को आम कार्यकर्ता बताया गया है. उनका कहना है कि जिस व्यक्ति को साधारण कार्यकर्ता कहा जा रहा है, वह करोड़ों रुपये की संपत्ति का मालिक है और उसके पास कई लग्जरी वाहन भी हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रत्याशी के चुनावी हलफनामे में भी कई विसंगतियां दिखाई देती हैं. राणा के अनुसार पत्नी के नाम दर्ज संपत्ति और स्वयं की संपत्ति के आंकड़ों में लाखों रुपये का अंतर है, जो गंभीर सवाल खड़े करता है.

22 करोड़ से अधिक संपत्ति का दावा

राणा ने कहा कि हलफनामे के अनुसार प्रत्याशी की कुल संपत्ति 22 करोड़ 43 लाख रुपये से अधिक बताई गई है, जिसमें बड़ी रकम बैंक एफडी के रूप में दर्शाई गई है. उन्होंने पूछा कि ऐसे व्यक्ति को आम कार्यकर्ता बताकर जनता को गुमराह क्यों किया जा रहा है.

टेंडरों को लेकर भी आरोप

भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रत्याशी मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं और पिछले तीन वर्षों में सरकार की ओर से करोड़ों रुपये के कई टेंडर उन्हें दिए गए हैं. उनके अनुसार इससे पूरे मामले में पक्षपात और सांठगांठ की आशंका और मजबूत हो जाती है.

चुनाव आयोग से जांच की मांग

राजेंद्र राणा ने पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए चुनाव आयोग से राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की अपील की है. साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय से भी आग्रह किया कि कथित बड़े लेनदेन की आशंका को देखते हुए मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए.

उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम में कई गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिल रहे हैं और सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है.