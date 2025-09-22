हिमाचल की नदियां बनीं तबाही का सबब – ड्रेजिंग पर सवाल, कैबिनेट मंज़ूरी के बाद भी काम अधर में

हिमाचल की जीवनरेखा कही जाने वाली नदियां – सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना – अब विनाश का कारण बन रही हैं. इस साल ब्यास नदी ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई और हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ.
Trending Photos
Kullu News: हिमाचल प्रदेश में लगभग 5 प्रमुख नदियां हैं – सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना. सतलुज तिब्बत के राक्षसताल से निकलकर शिमला, किन्नौर और बिलासपुर ज़िला से होते हुए पंजाब में प्रवेश करती है. ब्यास रोहतांग दर्रे से निकलकर कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा ज़िला से होते हुए पंजाब में जाती है. रावी चंबा से निकलकर जम्मू-कश्मीर और फिर पाकिस्तान की ओर बहती है.
चिनाब लाहौल-स्पीति ज़िला से निकलकर जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान में प्रवेश करती है. यमुना हरियाणा-उत्तराखंड की ओर बहती है, जबकि इसकी सहायक नदी टौंस सिरमौर ज़िले से निकलती है. ये नदियाँ हिमाचल की जीवनरेखा हैं और सिंचाई, पेयजल और हाइड्रोपावर का मुख्य स्रोत हैं. लेकिन अब जीवन देने वाली नदियाँ प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों के विनाश का कारण बन चुकी हैं.
हिमाचल सरकार के इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान कह रहे हैं कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा ब्यास नदी का रिवर बेड बढ़ चुका है इसी वजह से इस बार की तबाही ज़्यादा हुई है. ड्रेजिंग करने के लिए FCA में रियायतों के लिए भारत सरकार से पत्राचार जारी है आइए सुन लेते हैं और क्या जानकारी दे रहे हैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान.
हिमाचल प्रदेश में कुल 332 माइनिंग की साइट्स हैं, इस वर्ष 356 करोड़ की कमाई माइनिंग से प्रदेश सरकार की हुई है. पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा की नदियों का रिवर बेड इस क़दर बढ़ चुका है जो इलाक़ों के लिए ख़तरनाक है.
सवाल यह है की जब हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने फ़ॉरेस्ट कॉर्परेशन को ड्रेजिंग की ज़िम्मेदारी सौंपी है तो फिर अब तक यह निर्णय सरकारी काग़ज़ों में क्यूं दौड़ रहा है. जब स्थिति साफ़ है की प्रदेश की नदियों की रिवर बेड को वैज्ञानिक तरीक़े से कम करना ठोस क़दम की और इशारा है तो लेटलतीफि क्यूं? क्या सरकारों को काग़ज़ी बातों से उठकर प्रदेश की रक्षा के लिए काम नहीं करना चाहिए.