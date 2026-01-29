Advertisement
हिमाचल में आफत का मौसम! 4 नेशनल हाईवे सहित 889 सड़कें बंद, इस दिन से फिर भारी बारिश-बर्फबारी

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में 1 फरवरी से फिर मौसम बिगड़ने के आसार हैं. पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. भारी हिमपात से 4 नेशनल हाईवे सहित 889 सड़कें बंद हैं और बिजली-पानी आपूर्ति प्रभावित है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 29, 2026, 10:18 AM IST

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद अभी जनजीवन पूरी तरह पटरी पर नहीं लौटा है. इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन 30 और 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के फिर से सक्रिय होने की संभावना है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है.

मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 फरवरी तक प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं.

ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात, संपर्क मार्ग ठप
प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं. राज्य में 4 नेशनल हाईवे सहित कुल 889 सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं, जिसके कारण कई गांवों का जिला मुख्यालयों से संपर्क कट गया है.
जगह-जगह जमी बर्फ के कारण यातायात पूरी तरह ठप है और कई मार्गों पर यात्रियों को लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है.

बिजली-पानी की आपूर्ति पर भी असर
बर्फबारी का असर बिजली और पेयजल आपूर्ति पर भी साफ दिखाई दे रहा है. प्रदेश में 3237 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, जिससे कई इलाकों में बिजली गुल है. कड़ाके की ठंड के बीच लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं.
इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं भी कई जगह बाधित चल रही हैं. प्रदेशभर में 121 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे पानी की समस्या गहराती जा रही है.

आज और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?
आज (29 जनवरी): प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा
30–31 जनवरी: अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना, मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम साफ
1 फरवरी: मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, मध्यम व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी
2 फरवरी: मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश-बर्फबारी
3 फरवरी: मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ, ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बर्फबारी

