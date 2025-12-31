Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3059260
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू, अगले 72 घंटे बारिश-हिमपात जारी; कोल्ड वेव का यलो अलर्ट

Himachal Snowfall Alert: हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है. अगले 72 घंटे तक बारिश और हिमपात का पूर्वानुमान है. कई जिलों में कोल्ड वेव का यलो अलर्ट जारी किया गया है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 31, 2025, 10:11 AM IST

Trending Photos

हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू, अगले 72 घंटे बारिश-हिमपात जारी; कोल्ड वेव का यलो अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में सर्दी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है. लाहौल-स्पीति जिले की अधिक ऊंचाई वाली चोटियों पर मंगलवार शाम और रात हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे पूरे क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है. बर्फ के फाहे गिरते देख किसानों, बागवानों और पर्यटकों में उत्साह देखने को मिला.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, आज और कल भी प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी के आसार बने हुए हैं. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर अगले 72 घंटे तक बर्फबारी का पूर्वानुमान है. वहीं शिमला, सोलन और सिरमौर सहित अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है.

बर्फबारी के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में तेज गिरावट आने की संभावना है. लाहौल-स्पीति के कई हिस्सों में अगले दो से तीन दिनों में न्यूनतम तापमान माइनस 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. प्रदेश में दो जनवरी तक मौसम खराब बना रहने की संभावना जताई गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

इन जिलों में कोल्ड वेव का यलो अलर्ट
मौसम विभाग ने प्रदेश में तीन दिन तक शीतलहर (कोल्ड वेव) को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है. आज यह चेतावनी कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के लिए जारी की गई है. वहीं कल के लिए ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट रहेगा. इसके अलावा सोलन और सिरमौर में आंधी-तूफान की भी संभावना जताई गई है.

5 जनवरी को फिर बदलेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है. तीन और चार जनवरी को मौसम साफ रहने के आसार हैं, लेकिन पांच जनवरी को वेस्टर्न डिस्टरबेंस फिर सक्रिय हो सकता है. इसके प्रभाव से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक बार फिर हल्का हिमपात होने की संभावना है.

TAGS

himachal snowfallHimachal WeatherHimachal Pradesh

Trending news

himachal snowfall
हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू, अगले 72 घंटे बारिश-हिमपात जारी
india- pak war
India- Pak War Warning: 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ?
Punjab Police
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, 319 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
acute myeloid leukemia
30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਹ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ
Action By Punjab Police
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ!
punjab weather
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਜਾਣੋ ਆਉ
ajj da hukamnama
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 31 ਦਸੰਬਰ 2025
Girl body found in blue suitcase in Kaithal
ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼
Special Session of Punjab Vidhan Sabha
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ; 10 ਲੱਖ ਮਨਰੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੱਕ
PSEB Date Sheet 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ