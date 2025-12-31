हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू, अगले 72 घंटे बारिश-हिमपात जारी; कोल्ड वेव का यलो अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में सर्दी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है. लाहौल-स्पीति जिले की अधिक ऊंचाई वाली चोटियों पर मंगलवार शाम और रात हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे पूरे क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है. बर्फ के फाहे गिरते देख किसानों, बागवानों और पर्यटकों में उत्साह देखने को मिला.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, आज और कल भी प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी के आसार बने हुए हैं. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर अगले 72 घंटे तक बर्फबारी का पूर्वानुमान है. वहीं शिमला, सोलन और सिरमौर सहित अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है.

बर्फबारी के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में तेज गिरावट आने की संभावना है. लाहौल-स्पीति के कई हिस्सों में अगले दो से तीन दिनों में न्यूनतम तापमान माइनस 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. प्रदेश में दो जनवरी तक मौसम खराब बना रहने की संभावना जताई गई है.

इन जिलों में कोल्ड वेव का यलो अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश में तीन दिन तक शीतलहर (कोल्ड वेव) को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है. आज यह चेतावनी कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के लिए जारी की गई है. वहीं कल के लिए ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट रहेगा. इसके अलावा सोलन और सिरमौर में आंधी-तूफान की भी संभावना जताई गई है.

5 जनवरी को फिर बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है. तीन और चार जनवरी को मौसम साफ रहने के आसार हैं, लेकिन पांच जनवरी को वेस्टर्न डिस्टरबेंस फिर सक्रिय हो सकता है. इसके प्रभाव से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक बार फिर हल्का हिमपात होने की संभावना है.