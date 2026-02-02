Himachal Weather: हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर फिर बर्फबारी, रोहतांग-भरमौर में 6 इंच बर्फ

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है. बीती रात प्रदेश की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई. लाहौल-स्पीति के रोहतांग और भरमौर में करीब 6 इंच, जबकि कल्पा में 2.5 सेंटीमीटर तक ताजा हिमपात हुआ है. शिमला के कुफरी, नारकंडा, खड़ापत्थर और किन्नौर जिले में भी हल्की बर्फबारी देखने को मिली.

फिसलन बढ़ी, नेशनल हाईवे प्रभावित

ताजा बारिश और बर्फबारी के चलते शिमला-ठियोग-रामपुर नेशनल हाईवे पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

तापमान में तेज गिरावट

मौसम में बदलाव के बाद प्रदेशभर में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. बीते 24 घंटों में प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया.

कुल्लू (भुंतर): 9.7 डिग्री की गिरावट के बाद अधिकतम तापमान 13.5°C

कल्पा: 8.2 डिग्री गिरावट के बाद 2.4°C

शिमला: 5.6 डिग्री गिरावट के बाद 11.0°C

सोलन: 5.5 डिग्री गिरावट के बाद 15.0°C

इसके चलते प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री नीचे चला गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

आज-कल भी बर्फबारी के आसार

मौसम विभाग के अनुसार आज और कल अधिक ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावना है. वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है.

मैदानी इलाकों में कोहरे का असर

सुबह के समय मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहा. सोलन के कुनिहार बाजार में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई. इसके अलावा बिलासपुर, मंडी के सुंदरनगर और हमीरपुर के कुछ क्षेत्रों में भी हल्का कोहरा देखा गया.

4-5 फरवरी को साफ रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने बताया कि 4 और 5 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, जबकि 6 फरवरी को फिर से ऊंचे पहाड़ों पर मौसम बिगड़ सकता है और दोबारा बारिश-बर्फबारी हो सकती है.

जनवरी में सामान्य से अधिक वर्षा

मौसम विभाग के अनुसार, फरवरी महीने में भी सामान्य बारिश और बर्फबारी जारी रहने की संभावना है. जनवरी में प्रदेश में सामान्य से 4% अधिक बारिश-बर्फबारी दर्ज की गई है. वर्ष 1911 में जनवरी माह में रिकॉर्ड 246.3 मिलीमीटर बारिश हुई थी.