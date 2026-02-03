हिमाचल के आसमान में पहली बार गूंजेंगे वायुसेना के लड़ाकू विमान, 10 मार्च को दिखेगा भव्य एयर शो

Indian Air Force Air Show: भारतीय वायु सेना पहली बार हिमाचल प्रदेश में सिविल एयर डिसप्ले करेगी. 10 मार्च को सुजानपुर में सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के 11 फाइटर जेट्स दिखाएंगे रोमांचक करतब.
Hamirpur News: भारतीय वायु सेना पहली बार हिमाचल प्रदेश में भव्य सिविल एयर डिसप्ले आयोजित करने जा रही है. इसके तहत 10 मार्च को सुजानपुर टीहरा स्थित सैनिक स्कूल के चौहान मैदान में वायुसेना का ऐतिहासिक एयर शो होगा. इस कार्यक्रम के लिए रक्षा मंत्री से औपचारिक अनुमति मिल चुकी है.
इस एयर शो में सूर्य किरण एरोबैटिक टीम (SKAT) अपने हैरतअंगेज करतबों से सुजानपुर के आसमान को गूंजायमान करेगी. कार्यक्रम में वायु सेना के 11 लड़ाकू विमान भाग लेंगे, जो दर्शकों को रोमांच से भर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करेंगे.
अधिकारियों ने किया स्थल का निरीक्षण
सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत राणा ने बताया कि वायु सेना के अधिकारियों ने चौहान मैदान और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर इसे सिविल एयर डिसप्ले के लिए पूरी तरह उपयुक्त पाया है. यह आयोजन होली के कुछ दिन बाद 10 मार्च को रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अद्भुत प्रदर्शन का आनंद ले सकें.
प्रशासन को दिए गए आवश्यक निर्देश
विधायक ने बताया कि एयर शो के सफल आयोजन के लिए प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा की प्रधानाचार्य को भी सभी तैयारियों का विस्तृत विवरण प्रशासन को भेजने को कहा गया है.
युवाओं को प्रेरित करने का उद्देश्य
गौरतलब है कि हमीरपुर जिला ‘वीर भूमि’ के नाम से जाना जाता है, जहां से बड़ी संख्या में युवा हर वर्ष सेना में भर्ती होकर देश सेवा करते हैं. इस सिविल एयर डिसप्ले का मुख्य उद्देश्य आम जनता को भारतीय वायु सेना की क्षमताओं और उपलब्धियों से परिचित कराना और विशेष रूप से स्कूली बच्चों को वायु सेना में करियर के लिए प्रेरित करना है.
यह एयर शो सुजानपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित होगा.