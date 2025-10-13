कुल्लू प्रकरण पर हिमाचल तहसीलदार संघ का सख्त रुख, दो दिन की पेन डाउन स्ट्राइक शुरू

सरकार को ज्ञापन भेजकर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग, कार्रवाई न होने पर 15 अक्तूबर से सामूहिक अवकाश की चेतावनी.
Hamirpur News: कुल्लू दशहरा के दौरान तहसीलदार हरि सिंह यादव के साथ ड्यूटी के दौरान हुए दुर्व्यवहार और हाथापाई की घटना को लेकर हिमाचल प्रदेश तहसीलदार संघ ने सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. घटना के विरोध में सोमवार से प्रदेशभर में दो दिन की पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी गई है.
हमीरपुर तहसीलदार संघ ने उपायुक्त अमरजीत सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. संघ ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं, बल्कि राजस्व अधिकारियों की गरिमा और सुरक्षा का गंभीर मुद्दा है.
हमीरपुर तहसीलदार सुभाष ने बताया कि यदि सरकार ने दो दिन के भीतर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो 15 अक्तूबर से प्रदेशभर के सभी राजस्व अधिकारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे. इस दौरान विभागीय कार्य पूरी तरह ठप रहेंगे.
तहसीलदार संदीप चंदेल ने कहा कि इस घटना ने अधिकारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.
संघ ने स्पष्ट किया कि तहसीलदारों का सम्मान और सुरक्षा सर्वोपरि है, और इसी कारण यह आंदोलन मजबूरी में शुरू किया गया है.