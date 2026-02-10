Advertisement
16 फरवरी से शुरू होगा हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र, तीन बैठकों का प्रस्ताव

Himachal Assembly Budget Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा. सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी. फिलहाल तीन बैठकों का प्रस्ताव, विधायकों के लिए पोर्टल खुला.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 10, 2026, 03:30 PM IST

Himachal Budget Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में विधानसभा परिसर और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई.

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि 16 फरवरी से शुरू होने वाला सत्र बजट सत्र ही होगा. उन्होंने बताया कि यह नए कैलेंडर वर्ष और नए वित्तीय वर्ष का पहला सत्र है, जिसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से की जाएगी.

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जानकारी दी कि 16 फरवरी को दोपहर 2 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा. फिलहाल 16, 17 और 18 फरवरी को विधानसभा की तीन बैठकें प्रस्तावित की गई हैं.

उन्होंने बताया कि विधानसभा का पोर्टल सभी विधायकों के लिए खोल दिया गया है, जिसके माध्यम से विधायक लिखित और मौखिक प्रश्नों सहित सभी प्रकार के नोटिस भेज सकते हैं. नोटिस प्राप्त होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तय समय सीमा पूरी होने के बाद सत्र से जुड़ी विस्तृत जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखी जाएगी.

इसके अलावा, विधानसभा की ओर से 15 फरवरी को मीडिया इंटरैक्शन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें सत्र से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की जाएंगी.

