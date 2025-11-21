Advertisement
हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र रहेगा गरम, विधायक निधि रोकने से लेकर कानून व्यवस्था तक विपक्ष का हल्ला बोल

Himachal Vidhan Sabha Session: हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. वहीं इस बार शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है. 

Nov 21, 2025, 05:25 PM IST

Himachal Vidhan Sabha Winter Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, और इस बार सत्र में तीखी नोकझोंक तय मानी जा रही है. विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है.

मुख्य मुद्दे जिन पर गरमी बढ़ेगी:
विधायक निधि की किस्तें जारी न होना
-नयनादेवी के विधायक रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि जुलाई, अगस्त और सितंबर माह की आधी किस्त, तथा अक्टूबर और नवंबर की पूरी किस्त अब तक जारी नहीं हुई.
-इसके कारण आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत, डंगा निर्माण, और अन्य राहत कार्य अटक गए हैं.

कानून व्यवस्था पर सवाल
शर्मा ने कहा कि राज्य में पिछले कुछ समय से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, जिस पर सरकार की चुप्पी चिंताजनक है.

पंचायत चुनाव को लेकर सरकार–आयोग टकराव
भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार पंचायत चुनाव कराने से बच रही है, क्योंकि उसे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की हार का डर है.

दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ़ कहा है कि चुनाव निर्धारित समय पर ही होने चाहिए.

भाजपा का कहना है कि सरकार एक तरफ आपदा का हवाला देकर चुनाव टालने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर सबसे अधिक आपदा प्रभावित मंडी जिले में ही अपने तीन वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है.

राज्य के बढ़ते कर्ज़ को लेकर भी हमलावर
रणधीर शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने ढाई साल में 30 हज़ार करोड़ से अधिक का कर्ज़ लिया है, जिससे हिमाचल का कुल कर्ज़ 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है

अगला कदम:
भाजपा ने स्पष्ट कहा है कि इन सभी मुद्दों को न सिर्फ सदन के भीतर, बल्कि सदन के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन के साथ उठाया जाएगा.

