हिमाचल विधानसभा का दूसरा दिन भी हंगामेदार, स्थगन प्रस्ताव पर सत्ता–विपक्ष में तीखी नोकझोंक

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामे से भरा रहा. स्थगन प्रस्ताव, पंचायत चुनाव और 11 दिसंबर के जश्न को लेकर सत्ता-विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 27, 2025, 04:33 PM IST

Himachal Assembly Winter Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी भारी हंगामे और आरोप–प्रतिआरोपों के बीच बीता. तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में सुबह से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस का माहौल बना रहा.

स्थगन प्रस्ताव को लेकर टकराव
सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सत्तापक्ष ने नियम 67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर अधूरी चर्चा पूरी होने तक अन्य कार्य न चलाने की मांग उठाई.
इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच लगभग 35 मिनट तक जोरदार बहस हुई.
अंत में, स्पीकर ने स्पष्ट किया कि सदन में पहले स्थगन प्रस्ताव पर ही चर्चा जारी रहेगी.

पंचायत चुनाव पर बयान से बढ़ा विवाद
मंत्री जगत सिंह नेगी ने पंचायत चुनावों में देरी पर अपना पक्ष रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नाम लिया, जिसके बाद भाजपा विधायक विरोध में खड़े हो गए और सदन में नारेबाजी शुरू हो गई.
वातावरण में बढ़ते शोर-शराबे को देखते हुए स्पीकर ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी.

विपक्ष का आरोप: मंत्री का व्यवहार अनुचित
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि—
-मंत्री जगत सिंह नेगी का व्यवहार ठीक नहीं है.
-यदि यही रवैया रहा, तो विपक्ष कार्यवाही में सहयोग नहीं करेगा.
-केंद्र से मिली राहत राशि पर सरकार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है.

11 दिसंबर को सरकार के जश्न पर सियासत
विपक्ष ने 11 दिसंबर को मंडी में सरकार द्वारा प्रस्तावित जश्न पर भी सवाल उठाए.
कांग्रेसी विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि—
-सरकार जश्न मनाने की स्थिति में नहीं है.
-प्रदेश कर्ज के बोझ तले है और कई मोर्चों पर नाकाम साबित हुई है.
-पंचायत चुनाव जानबूझकर टाले जा रहे हैं.

सत्ता पक्ष का पलटवार: विपक्ष समय बर्बाद कर रहा
सत्तापक्ष के विधायक संजय अवस्थी ने जवाब देते हुए कहा कि—
-सरकार पंचायत चुनाव को लेकर गंभीर है.
-कुछ कानूनी और तकनीकी खामियों को दूर किया जा रहा है.
-विपक्ष सदन का कीमती समय व्यर्थ कर रहा है.

