Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3019154
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार, पंचायती राज व नगर निकाय चुनावों पर गरमाई सियासत

Himachal Assembly Winter Session: धर्मशाला में शुरू हुए हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा. नियम 67 के तहत विपक्ष ने पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में देरी का मुद्दा उठाया, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होंगे.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 26, 2025, 05:01 PM IST

Trending Photos

हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार, पंचायती राज व नगर निकाय चुनावों पर गरमाई सियासत

Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला के तपोवन में शुक्रवार सुबह 11 बजे विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज़ हुआ. सत्र के पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने नज़र आए, जिससे सदन की कार्यवाही बेहद हंगामेदार रही. आगामी 8 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.

नियम 67 के तहत विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव

सदन की शुरुआत दिवंगत सदस्य डॉ. बाबूराम गौतम के प्रति शोक प्रस्ताव से हुई. प्रश्नकाल शुरू होने ही वाला था कि विपक्ष ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव पेश किया. सत्ता पक्ष की सहमति के बाद पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में कथित देरी को लेकर विस्तृत चर्चा शुरू हुई.

विपक्ष का आरोप – चुनाव में देरी संविधान के खिलाफ

विपक्ष ने सरकार पर पंचायती राज व नगर निकाय चुनाव जानबूझकर टालने का बड़ा आरोप लगाया. विपक्षी सदस्यों का कहना है कि चुनावों में देरी संविधान के खिलाफ है और इससे लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री का जवाब – कानूनी प्रक्रिया के तहत होंगे चुनाव

मुख्यमंत्री ने सदन में स्पष्ट किया कि चुनाव कानूनी प्रक्रिया और संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही करवाए जाएंगे. उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार कानून के दायरे में पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है. दोपहर 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही.

सत्तापक्ष-विपक्ष में तीखी बयानबाजी, सदन के बाहर भी गर्म माहौल

सत्र के दौरान बहस तीखी होती गई और बयानबाजी तेज हो गई. सदन के बाहर भी माहौल गर्म रहा. सत्तापक्ष के विधायकों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि विपक्ष जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है.

मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा— "भाजपा इसी तरह चिल्लाती रहेगी और फिर चुप हो जाएगी. इसके महिला विरोधी रवैये के खिलाफ हमने आज प्रदर्शन किया है."

इसके जवाब में भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा— "जगत नेगी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं. सरकार चुनाव करवाने में देरी कर रही है और यही स्थगन प्रस्ताव की मुख्य वजह है."

क्या-क्या कहा नेताओं ने?

सत्र के पहले दिन ही पंचायती राज व नगर निकाय चुनावों पर पूरी बहस छाई रही. सत्तापक्ष व विपक्ष के 12 सदस्य इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा में हिस्सा लेंगे.

TAGS

himachal Assembly winter sessiondharamshala newsHimachal Pradesh

Trending news

Satpal Sati
सतपाल सती द्वारा लगाए गए आरोपो को लेकर सतपाल रायज़ादा ने डीसी को सोपा ज्ञापन
Laljit Singh Bhullar
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 6 ਨਵੇਂ ਪਦਉੱਨਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਸਟਾਰ
cricketer smriti mandhana
ਹੁਣ ਪਲਾਸ਼ ਦਾ X ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ Video ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਲ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਭਰਾ ਆਈਈਡੀ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ
30 November Deadline
30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ
Bilaspur News
कैंचीमोड़ टनल के पास दो कारों में भीषण टक्कर: एक की मौत, 5 लोग घायल; वीडियो वायरल
invest
Wife ਦੇ ਨਾਲ Post Office ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ₹4,00,000 ਦਾ ਕਰੋ ਨਿਵੇਸ਼
Punjab 2026 Gazetted Holidays
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026 ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
Himachal Weather
शीतलहर का प्रकोप बढ़ा: कोहरे का येलो अलर्ट जारी, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे
MP Bhavantar Yojana
ਮਾਲੋਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, Account 'ਚ 253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਗੇ CM