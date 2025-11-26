हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार, पंचायती राज व नगर निकाय चुनावों पर गरमाई सियासत

Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला के तपोवन में शुक्रवार सुबह 11 बजे विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज़ हुआ. सत्र के पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने नज़र आए, जिससे सदन की कार्यवाही बेहद हंगामेदार रही. आगामी 8 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.

नियम 67 के तहत विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव



सदन की शुरुआत दिवंगत सदस्य डॉ. बाबूराम गौतम के प्रति शोक प्रस्ताव से हुई. प्रश्नकाल शुरू होने ही वाला था कि विपक्ष ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव पेश किया. सत्ता पक्ष की सहमति के बाद पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में कथित देरी को लेकर विस्तृत चर्चा शुरू हुई.

विपक्ष का आरोप – चुनाव में देरी संविधान के खिलाफ



विपक्ष ने सरकार पर पंचायती राज व नगर निकाय चुनाव जानबूझकर टालने का बड़ा आरोप लगाया. विपक्षी सदस्यों का कहना है कि चुनावों में देरी संविधान के खिलाफ है और इससे लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान होता है.

मुख्यमंत्री का जवाब – कानूनी प्रक्रिया के तहत होंगे चुनाव



मुख्यमंत्री ने सदन में स्पष्ट किया कि चुनाव कानूनी प्रक्रिया और संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही करवाए जाएंगे. उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार कानून के दायरे में पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है. दोपहर 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही.

सत्तापक्ष-विपक्ष में तीखी बयानबाजी, सदन के बाहर भी गर्म माहौल



सत्र के दौरान बहस तीखी होती गई और बयानबाजी तेज हो गई. सदन के बाहर भी माहौल गर्म रहा. सत्तापक्ष के विधायकों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि विपक्ष जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है.

मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा— "भाजपा इसी तरह चिल्लाती रहेगी और फिर चुप हो जाएगी. इसके महिला विरोधी रवैये के खिलाफ हमने आज प्रदर्शन किया है."

इसके जवाब में भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा— "जगत नेगी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं. सरकार चुनाव करवाने में देरी कर रही है और यही स्थगन प्रस्ताव की मुख्य वजह है."

क्या-क्या कहा नेताओं ने?



सत्र के पहले दिन ही पंचायती राज व नगर निकाय चुनावों पर पूरी बहस छाई रही. सत्तापक्ष व विपक्ष के 12 सदस्य इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा में हिस्सा लेंगे.