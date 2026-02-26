Advertisement
हिमाचल में लंबे ड्राई स्पेल से बढ़ी पेयजल संकट की आशंका, मार्च से ही आ सकती है दिक्कत

लंबे ड्राई स्पेल के चलते हिमाचल में पेयजल संकट समय से पहले गहराने की आशंका. जल शक्ति विभाग ने मार्च से ही पानी की कटौती की चेतावनी दी, कुछ योजनाओं में 10 मिनट की कमी शुरू. जानें पूरी अपडेट.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 26, 2026, 02:07 PM IST

हिमाचल में लंबे ड्राई स्पेल से बढ़ी पेयजल संकट की आशंका, मार्च से ही आ सकती है दिक्कत

Dharamshala News: लगातार बारिश न होने से पेयजल योजनाओं पर असर पड़ने की आशंका गहराने लगी है. ड्राई स्पेल लंबा खिंचने पर जो पानी की समस्या आमतौर पर 15 अप्रैल के बाद शुरू होती थी, वह इस बार मार्च के दूसरे सप्ताह से ही सामने आ सकती है. इसे लेकर जल शक्ति विभाग सतर्क हो गया है और संभावित हालात से निपटने की तैयारी में जुटा है.

स्प्रिंग आधारित योजनाएं पहले होंगी प्रभावित
कम वर्षा के कारण सबसे पहले स्प्रिंग (झरना) आधारित पेयजल योजनाएं प्रभावित होने की संभावना है. इसके बाद छोटे नालों और सहायक नदियों पर आधारित योजनाओं पर असर दिख सकता है. हालांकि ब्यास, न्यूगल और बनेर खड्ड पर आधारित बड़ी योजनाओं पर ड्राई स्पेल का प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहने की बात कही जा रही है.
यदि स्थिति गंभीर होती है तो स्प्रिंग और छोटे स्रोतों पर निर्भर योजनाओं को बड़ी जल योजनाओं से इंटरलिंक करने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है.

कुछ क्षेत्रों में 10 मिनट की कटौती
Jal Shakti Department Himachal Pradesh के अनुसार फिलहाल 2 से 3 पेयजल योजनाओं में वितरण समय में करीब 10 मिनट की कटौती की गई है. अन्य योजनाएं अभी सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर कटौती का समय बढ़ाया जा सकता है.

विभाग की तैयारी
कांगड़ा जोन के चीफ इंजीनियर दीपक गर्ग ने बताया कि यदि ड्राई स्पेल जारी रहता है तो अप्रैल के बजाय मार्च की शुरुआत में ही संकट के हालात बन सकते हैं. विभाग का प्रयास है कि लोगों को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े और समय रहते वैकल्पिक इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं.

लंबे सूखे दौर ने गर्मियों से पहले ही पानी को लेकर चिंता बढ़ा दी है, ऐसे में आने वाले दिनों की वर्षा पर सबकी नजर टिकी है.

