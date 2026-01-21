Himachal Weather: हिमाचल में कल से 5 दिन तक बारिश-बर्फबारी होगी शुरू, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है. गुरुवार से प्रदेश पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके चलते राज्य में बारिश और बर्फबारी का नया दौर शुरू होगा. मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों तक लगातार बारिश और हिमपात की संभावना बनी हुई है.

इस मौसम परिवर्तन से जहां मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड बढ़ेगी, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछ सकती है. इससे जनजीवन के साथ-साथ यातायात और बिजली सेवाएं भी प्रभावित होने की आशंका है.

ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने 23 जनवरी को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है.

लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और शिमला जिले के ऊपरी इलाकों में भारी हिमपात से सड़कें बंद, बिजली-संचार सेवाएं बाधित होने और तापमान में तेज गिरावट की आशंका जताई गई है.

मैदानी इलाकों को मिल सकती है सूखे से राहत

निचले इलाकों में बारिश से लंबे समय से चल रहे सूखे से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि मौसम के इस बदले मिजाज का असर सेब उत्पादकों, पर्यटन गतिविधियों और आम जनजीवन पर साफ तौर पर दिखाई दे सकता है.

प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, मौसम अपडेट पर नजर रखने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है.

ऐसा रहेगा अगले दिनों का मौसम

-22 जनवरी की रात से 24 जनवरी की सुबह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की प्रबल संभावना.

-23 जनवरी को राज्य के कुछ क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी के आसार.

-ऊंचाई वाले क्षेत्रों और मध्यम पहाड़ियों में हल्की से मध्यम, जबकि कुछ स्थानों पर तेज बर्फबारी हो सकती है.

टूरिस्ट स्थलों पर भी मौसम का असर

23 जनवरी को नालदेहरा, मनाली, शिमला, कुफरी, नारकंडा, सोलंग वैली और सिस्सू जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी, जबकि कुछ जगहों पर तेज वर्षा की संभावना है.

इस दौरान दिन के तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे कई इलाकों में ठंडा दिन रहने के आसार हैं.

भारी बारिश और ठंड को लेकर अलर्ट

-चंबा, कुल्लू और लाहौल-स्पीति के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट.

-ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट.

-ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में अधिक ठंड पड़ने की चेतावनी जारी.

आंधी, बिजली और तेज हवाओं का खतरा

22-23 जनवरी के दौरान कई जिलों में आंधी, बिजली कड़कने और 40–50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. वहीं, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 45–55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

जनवरी में अब तक 93 फीसदी कम बारिश

जनवरी महीने में अब तक मौसम ने निराश किया है.

1 से 20 जनवरी के बीच प्रदेश में केवल 3.1 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 93 फीसदी कम है. जबकि सामान्य औसत 47.4 मिमी होता है. नवंबर और दिसंबर में भी बारिश-बर्फबारी न के बराबर रही है.