Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3079130
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Himachal Weather: हिमाचल में 23 जनवरी को बर्फबारी का अलर्ट, 5 जिलों में शीतलहर की चेतावनी

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में 23 जनवरी को भारी बर्फबारी की चेतावनी. IMD ने 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. 24 जनवरी को बारिश-बर्फबारी से तापमान में गिरावट आएगी.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 19, 2026, 10:10 AM IST

Trending Photos

Himachal Weather: हिमाचल में 23 जनवरी को बर्फबारी का अलर्ट, 5 जिलों में शीतलहर की चेतावनी

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. 22 जनवरी को स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टरबेंस (WD) के सक्रिय होने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग (IMD) ने 23 जनवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है.

IMD के अनुसार लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और शिमला जिले के कुछ क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी हो सकती है.

24 जनवरी को भी बारिश-बर्फबारी के आसार
मौसम विभाग ने बताया कि 24 जनवरी को पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी. हालांकि फिलहाल अधिकतर शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

मैदानी इलाकों में शीतलहर के कारण रातें ठंडी बनी हुई हैं, जबकि शिमला, कुफरी और नारकंडा जैसे पर्यटन स्थलों पर रात का तापमान अपेक्षाकृत अधिक चल रहा है.

मौजूदा WD कमजोर, 21 जनवरी से मौसम साफ
मौजूदा वेस्टर्न डिस्टरबेंस फिलहाल कमजोर पड़ गया है. IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आज और कल केवल ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है.
21 जनवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है.

साढ़े तीन महीने बाद टूट सकता है ड्राई स्पेल
IMD के पूर्वानुमान से प्रदेशवासियों को लंबे समय से चले आ रहे ड्राई स्पेल के टूटने की उम्मीद जगी है. मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही दूसरा WD सक्रिय हो सकता है, जिससे बारिश-बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है.

अक्टूबर के बाद नहीं हुई ढंग की बारिश
प्रदेश में आखिरी बार 8 से 11 अक्टूबर के बीच अच्छी बारिश दर्ज की गई थी. इसके बाद से मौसम लगभग शुष्क बना हुआ है.
-नवंबर में सामान्य से 96% कम बारिश
-दिसंबर में 99% कम
-जनवरी में अब तक 93% कम बारिश दर्ज की गई है
ऐसे में यदि बारिश और बर्फबारी होती है तो यह किसानों, बागवानों और पर्यटन उद्योग के लिए राहतभरी साबित होगी. बर्फबारी नहीं होने से हिमाचल पहुंचे पर्यटक भी अब तक निराश नजर आ रहे हैं.

5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट
मौसम विभाग ने ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी जिलों में आज और कल शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में ठंड और बढ़ने की संभावना है.

TAGS

Himachal Weatherweather updateHimachal Pradesh

Trending news

Himachal Weather
हिमाचल में 23 जनवरी को बर्फबारी का अलर्ट, 5 जिलों में शीतलहर की चेतावनी
Punjab Cabinet Meeting
ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ; ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
Machhiwara News
ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਉਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ
India vs New Zealand ODI Series
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਢਹਿਆ; ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ
Khanna Firing News
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
Wedding theft in Ludhiana
ਸ਼ਾਤਰ ਚੋਰ ਨੇ ਵੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਡਾਇਆ ਸੋਨਾ ਤੇ ਨਕਦੀ
Phagwara suicide news
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
Actress Parul Gulati
ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ; ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਪਾਰੁਲ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ
Punjab Cold Wave Alert
Punjab Weather News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
punjab holiday news
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ