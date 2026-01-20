Himachal Weather: हिमाचल में ठंड का कहर! 5 जिलों में शीतलहर अलर्ट, 22 से 3 दिन भारी बारिश-बर्फबारी

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. बारिश और बर्फबारी से पहले मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में शीतलहर का यलो अलर्ट जारी किया है. यह चेतावनी ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा जिलों के लिए दी गई है.

इन इलाकों में शीतलहर के चलते सुबह-शाम और रात के समय कड़ाके की ठंड महसूस की जाएगी. मैदानी क्षेत्रों में भी ऊंचे पहाड़ी इलाकों जैसी सर्दी पड़ने लगी है.

21 शहरों में पारा 4 डिग्री से नीचे

प्रदेश के 21 शहरों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है.

आमतौर पर ठंडा रहने वाला शिमला रात में 3.4 डिग्री,

प्रदेश का सबसे गर्म माना जाने वाला ऊना भी 2.0 डिग्री,

सोलन का तापमान 1.5 डिग्री और बरठीं का न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

मैदानी इलाकों में कोहरे के कारण ठंड का असर और बढ़ने की संभावना है.

आज-कल साफ मौसम, 22 से बदलेगा मिजाज

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज और कल अधिकांश जिलों में मौसम साफ बना रहेगा. हालांकि 22 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय होगा, जिससे अगले तीन दिन तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है.

23 जनवरी को व्यापक बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

-22 जनवरी को ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों में बारिश-बर्फबारी के आसार

-23 जनवरी को किन्नौर को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में अच्छी बारिश और बर्फबारी की संभावना

-लाहौल-स्पीति, कुल्लू और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी हिमपात हो सकता है

मौसम विभाग ने लोगों को ठंड और संभावित खराब मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है.