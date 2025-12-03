हिमाचल के 6 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी; सीजन में कम बारिश-बर्फबारी के संकेत

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है. मौसम विभाग ने आज सुबह 10 बजे तक छह जिलों—कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और सोलन—में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. कई इलाकों में विजिबिलिटी कम होने की आशंका है, ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

ऊंचे इलाकों में बर्फबारी, मध्यम क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना

5 और 7 दिसंबर को ऊपरी पहाड़ों में हल्का हिमपात हो सकता है, जबकि मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है. मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है.

17 शहरों में पारा 5°C से नीचे, ताबो -8°C पहुंचा

प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है और 17 शहरों में रात का तापमान 5°C या इससे भी नीचे दर्ज किया गया है.

-ताबो में तापमान –8°C तक लुढ़क गया.

-शिमला में रात का पारा 5°C दर्ज हुआ.

-मंडी के सुंदरनगर में 3.7°C, कुल्लू के भुंतर में 3.0°C,

-पालमपुर में 4.0°C, सोलन में 2.4°C,

-मनाली में 2.7°C, हमीरपुर में 4.0°C,

-बजौरा में 3.5°C रहा.

4 जिलों में दिसंबर में कोल्ड वेव का अलर्ट

सोलन, ऊना, बिलासपुर और सिरमौर में इस दिसंबर कोल्ड वेव की स्थिति बन सकती है. इन जिलों के निचले इलाकों में सामान्य से अधिक शीतलहर चलेगी, जिससे लोगों को ठिठुरन और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

इस विंटर सीजन में ज्यादातर जिलों में तापमान रहेगा सामान्य से ऊपर

मौसम विभाग का अनुमान है कि सोलन, ऊना, बिलासपुर और सिरमौर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में इस बार सर्दियों का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है. यानी ज्यादा कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी.

बारिश और बर्फबारी सामान्य से कम रहने का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार,

-दिसंबर में बारिश और बर्फबारी सामान्य से कम रहने की आशंका है.

-दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच भी वर्षा कम ही होगी.

-नवंबर पहले ही सूखा बीत चुका है.

कम वर्षा और हिमपात के चलते इस साल सर्दियों में सूखा बढ़ने का जोखिम बन रहा है, जिससे जलस्रोतों और कृषि पर असर पड़ सकता है.