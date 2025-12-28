Advertisement
हिमाचल के 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, नए साल पर बारिश-बर्फबारी की उम्मीद; जानिए ताजा मौसम अपडेट

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में 31 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. मंडी-बिलासपुर में ऑरेंज अलर्ट, जबकि नए साल पर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 28, 2025, 10:50 AM IST

हिमाचल के 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, नए साल पर बारिश-बर्फबारी की उम्मीद; जानिए ताजा मौसम अपडेट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बारिश न होने के कारण सूखे जैसे हालात बन गए हैं. नवंबर और दिसंबर में अब तक प्रदेश में कोई उल्लेखनीय बारिश दर्ज नहीं हुई, जिससे रबी फसलों पर संकट गहराता जा रहा है. इसी बीच, कोहरे ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के सात जिलों में 31 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. मंडी और बिलासपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में येलो अलर्ट लागू किया गया है. प्रशासन ने वाहन चालकों को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है.

कोहरे का यातायात पर असर
घने कोहरे के चलते शनिवार को रेल सेवाएं भी प्रभावित रहीं। शिमला और ऊना में वंदे भारत सहित कई ट्रेनें देरी से पहुंचीं.
हिमाचल एक्सप्रेस: 2 घंटे 10 मिनट लेट
इंदौर द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस: 2 घंटे 27 मिनट देरी
वंदे भारत एक्सप्रेस: लगभग डेढ़ घंटा लेट
गांधीनगर कैपिटल और हरिद्वार पैसेंजर भी तय समय से देरी से पहुंचीं

नए साल पर मौसम बदलने के संकेत
मौसम विभाग के अनुसार 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इससे लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है.
बिलासपुर के भाखड़ा जलाशय क्षेत्र और मंडी की बल्ह घाटी में कोहरा अधिक प्रभावी रहने की चेतावनी दी गई है.

तापमान में गिरावट
-प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है.
-उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान माइनस 4 से माइनस 7 डिग्री तक पहुंच गया है
-कुकुमसेरी में सबसे कम न्यूनतम तापमान -4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

पहाड़ों पर बर्फ, मैदानों में कोहरे का कहर
पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते कश्मीर और उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है. वहीं, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहा. यूपी के 18 जिलों सहित देश के 30 से ज्यादा जिलों में दृश्यता शून्य से 50 मीटर तक दर्ज की गई, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ.

मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी 31 दिसंबर तक घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है.

