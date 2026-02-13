Himachal Weather: हिमाचल में घने कोहरे का अलर्ट! 16 फरवरी से बदलेगा मौसम, जानें कब होगी बारिश-बर्फबारी

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. India Meteorological Department (IMD) ने मंडी और बिलासपुर जिलों के लिए सुबह 10 बजे तक येलो अलर्ट जारी किया है. अनुमान है कि विजिबिलिटी 100 मीटर से नीचे जा सकती है, जिससे सड़कों पर वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

बिलासपुर शहर, भाखड़ा बांध क्षेत्र, मंडी की बल्ह घाटी और सुंदरनगर के आसपास कोहरे का असर ज्यादा रहने की संभावना जताई गई है.

15 फरवरी तक साफ रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 15 फरवरी तक मौसम साफ बना रहेगा और इस दौरान बारिश या बर्फबारी के आसार नहीं हैं.

16 फरवरी से फिर एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टरबेंस

16 फरवरी को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस दोबारा सक्रिय होगा, जिसका असर करीब तीन दिन तक रह सकता है. हालांकि यह सिस्टम ज्यादा मजबूत नहीं होगा, इसलिए केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है. निचले इलाकों में मौसम मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है.

विंटर सीजन में 17% कम बारिश

1 जनवरी से 12 फरवरी के बीच प्रदेश में सामान्य से 17 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है.

सामान्य वर्षा: 122.1 मिमी

इस बार दर्ज वर्षा: 101.9 मिमी

जिलावार स्थिति पर नजर डालें तो:

-किन्नौर में 54% कम वर्षा

-शिमला में 20% कमी

-चंबा में 36% कमी

-लाहौल-स्पीति में 16% कमी दर्ज की गई है.

फरवरी में 61% कम बरसे बादल

1 से 12 फरवरी के बीच सामान्य से 61 प्रतिशत कम वर्षा हुई है.

सामान्य वर्षा: 36.8 मिमी

इस बार दर्ज वर्षा: 14.4 मिमी

लगातार कम हो रही बारिश और बर्फबारी से प्रदेश में सूखे जैसे हालात की आशंका भी बढ़ रही है, हालांकि आगामी पश्चिमी विक्षोभ से ऊंचाई वाले इलाकों को कुछ राहत मिल सकती है.