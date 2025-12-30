Advertisement
हिमाचल में मौसम का बड़ा अलर्ट: अगले 96 घंटे बारिश-बर्फबारी के आसार, 72 घंटे शीतलहर की चेतावनी

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में अगले 96 घंटों तक बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं. मौसम विभाग ने 72 घंटे के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. नए साल पर शिमला, मनाली समेत कई क्षेत्रों में भारी ठंड और स्नोफॉल की संभावना.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 30, 2025, 10:51 AM IST

हिमाचल में मौसम का बड़ा अलर्ट: अगले 96 घंटे बारिश-बर्फबारी के आसार, 72 घंटे शीतलहर की चेतावनी

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 96 घंटों तक बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी जिलों में तापमान तेजी से गिर सकता है, जिससे ठंड और बढ़ने के आसार हैं.

मौसम विभाग का कहना है कि चंबा, लाहौल-स्पीति, किन्नौर, शिमला, कांगड़ा और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है. इससे प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी.

31 दिसंबर को भारी बर्फबारी की संभावना
नए साल की पूर्व संध्या यानी 31 दिसंबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और ऊंचे क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी होने का अनुमान है. खास तौर पर लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, शिमला, मंडी के ऊपरी इलाकों में बर्फ की मोटी परत जम सकती है.

1 और 2 जनवरी को भी रहेगा खराब मौसम
मौसम विभाग ने बताया कि 1 और 2 जनवरी को भी प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है. लगातार खराब मौसम के चलते ऊंचे क्षेत्रों में सड़कों के बंद होने, यातायात प्रभावित होने और बिजली-पानी की आपूर्ति बाधित होने की आशंका जताई गई है.

शीतलहर का अलर्ट जारी
मौसम विज्ञान केंद्र ने 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर (कोल्ड वेव) की चेतावनी जारी की है.
31 दिसंबर: चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में यलो अलर्ट
1 जनवरी: इन जिलों के साथ ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर भी कोल्ड वेव की चपेट में
2 जनवरी: मंडी, सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में शीतलहर का असर

तापमान में होगी तेज गिरावट
बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा सकती है. बढ़ती ठंड को देखते हुए बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

पर्यटकों के लिए एडवाइजरी
नए साल का जश्न मनाने हिमाचल पहुंचे पर्यटकों से प्रशासन ने अपील की है कि यात्रा से पहले मौसम और सड़क स्थिति की जानकारी जरूर लें. ऊंचाई वाले इलाकों में बिना उचित तैयारी और प्रशासनिक अनुमति के जाने से बचने की सलाह दी गई है.

किसानों-बागवानों के लिए राहत
हालांकि यह बारिश और बर्फबारी किसानों और बागवानों के लिए राहतभरी खबर लेकर आई है. प्रदेश में पिछले ढाई महीने से जारी ड्राई स्पेल के बाद यह मौसम बदलाव फसलों और बागवानी के लिए लाभकारी साबित हो सकता है.

